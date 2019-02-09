Состояние дорог трассы Отачь-Сороки шокировало водителей: «20 км/ч – это праздник» (ВИДЕО)

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Хорошие, по мнению представителей ДПМ, дороги продолжают удивлять жителей нашей страны. Ежедневно в социальных сетях публикуются десятки фотографий и видеозаписей так называемых отремонтированных дорог. На сей раз под прицелом камер оказалась трасса Отачь–Сороки.

Судя по ролику, опубликованному в группе «Chisinau.fail», трасса Отачь-Сороки полностью усыпана ямами. Автомобили виляют влево и вправо, чтобы не попасть в самый печальный просак, но это не всегда помогает. Автомобилистам после такого экстремального путешествия придётся ехать прямиком на СТО.

По словам автора видеоролика, ехать по этим дорогам на скорости, превышающей 20 км/ч, невозможно. Видимо, власти таким образом заботятся о жизни и здоровье участников дорожного движения и создают такую обстановку на дорогах, чтобы нельзя было нарушить скоростной режим.

– По этой дороге невозможно ехать. Если ты едешь на второй скорости, то это праздник, – написал автор ролика.

Ранее социалисты подвергли критике проект демократов “Хорошие дороги” отметив, что направленные на его реализацию 100 млн долларов налогоплательщиков превратились в грязь.