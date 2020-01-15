Состоялось заседание правительства: какие решения были приняты на нем

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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня заседание кабинета министров. В начале заседания глава правительства предложил коллегам почтить минутой молчания артиста Штефана Петраке.

На заседании Кику отметил инструменты мониторинга внедрения плана действий правительства, уточнив, что вскоре они будут размещены на сайте правительства. Ион Кику также подчеркнул, что обсудил с генеральным прокурором вопрос периодического информирования общественности о ходе резонансных дел.

Кроме того, премьер потребовал от министра внутренних дел данные о криминогенной обстановке в стране и о ДТП. Павел Войку сообщил, что прокуратура ведет дело об убийстве в Костештах и она же оценит оперативность и качество работы полиции. В связи с этим, премьер потребовал, чтобы была оценена и работа руководящего состава полиции. Кроме того, премьер-министр потребовал от Министерства внутренних дел до 15 февраля представить предложения по укреплению института участковых полицейских.

Также премьер поинтересовался ходом тендеров на строительство дорог. Министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый сообщил, что из 17 тендеров уже объявлены 5.

– Вся информация публикуется на информационной платформе M-Tender, которая обеспечивают максимальную прозрачность. Мы информируем об этих тендерах аккредитованные в Молдове посольства и просим их найти компании, заинтересованные в участии, – отметил министр Усатый.

Глава правительства также объявил, что 22 января состоится заседание со всеми примарами страны, в ходе которого местные власти будут проинформированы о проектах правительства.

На заседании кабинета министров был утвержден законопроект, предусматривающий создание Национального совета по проблемам ветеранов войны. Председательство в нем обеспечит Министерство обороны. Также сегодня было принято решение расформировать Центр внедрения реформ.