Состоялось первое заседание Национального совета по защите прав ребенка

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Премьер-министр Ион Кику провел первое заседание Национального совета по защите прав ребенка. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, представители других министерств и ведомств, а также специалисты Государственной канцелярии.

Премьер заверил, что вопросы, касающиеся защиты прав ребенка, станут приоритетом правительства.

– Я приветствую возможность присоединиться ко всем, кто борется с насилием! Статистика насилия в семье совсем не радует. Необходимы меры по борьбе с этим явлением. Наш долг – обеспечить безопасность детям в Республике Молдова, – заявил Ион Кику.

На заседании была рассмотрена Дорожная карта по борьбе с насилием в отношении детей, которая включает около 50 конкретных мер. Также было принято решение рассмотреть и включить документ в проект нового Плана действий по внедрению Стратегии по защите прав ребенка.

Другой темой обсуждений была оцифровка процесса регистрации рождения ребенка. Премьер-министр Кику потребовал от ответственных учреждений обеспечить с 20 января 2020 года работу такого механизма, а данные в новую систему будут передаваться из медико-санитарных учреждений.

На заседании также был представлен отчет об оценке внедрения Программы развития инклюзивного образования на 2011-2020 годы. В данном контексте Совет принял решение включить раздел об инклюзивном образовании в проект Нацстратегии «Образование 2030».

Представитель ЮНИСЕФ в Молдове Дезире Моник Жонгсма приветствовала прогресс, достигнутый нашей страной в процессе развития инклюзивного образования. Также она подтвердила приверженность ЮНИСЕФ продвижению мер, включенных в Дорожную карту.

В то же время Ион Кику выразил обеспокоенность криминогенной обстановкой и преступностью среди несовершеннолетних.

– Нет утра без новостей о происшествиях, связанных с детьми. Это мы пожинаем плоды регресса последних нескольких десятилетий. Многие дети остались без образования, без родителей, с одним родителем или с бабушками и дедушками. Я думаю, что школе нужно вернуть былую роль в воспитании детей. Это необходимо сделать как можно скорее, потом нам уже ничего не поможет! Мы должны действовать согласованно, – отметил премьер-министр.

Совет потребовал от компетентных учреждений принять все меры для оказания необходимой помощи детям, находящимся в ситуации риска.

В завершение заседания премьер потребовал от членов Совета в 10-дневный срок представить предложения по мерам деятельности в этом направлении на этот год.