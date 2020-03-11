Состоялось первое заседание Кризисного центра в связи с ситуацией с коронавирусом (ФОТО, ВИДЕО)

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Вместе с премьер-министром Ионом Кику Игорь Додон отправился сегодня в Департамент по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Молдова, где состоялось первое рабочее заседание Кризисного центра в связи с возможным распространением коронавируса.

В совещании приняли участие члены правительства и руководители ряда ведомств, непосредственно вовлеченных в комплекс мероприятий по предотвращению дальнейшего распространения вируса и выявлению уже инфицированных лиц. Участники встречи обсудили ситуацию в стране к этому часу, детально рассмотрели четыре озвученных сегодня сценария развития событий и констатировали, что ситуация находится под контролем властей. В частности, изучили имеющиеся возможности системы здравоохранения по приему и лечению всех больных в случае увеличения числа заражённых.

Вместе с тем, приняли решение проводить оперативные совещания Кризисного центра дважды в день, утром и вечером, под руководством президента или премьера, а министр здравоохранения, труда и социальной защиты будет каждое утро информировать общественность о ситуации с коронавирусом.

– Сегодня состоялось первое заседание с участием премьер-министра и коллег из правительства. Мы обсудили текущую ситуацию. Хочу сказать, что все госучреждения готовы к разрешению этого кризиса. Мы готовимся к самым сложным сценариям, но надеемся, что до них не дойдет, – отметил президент.