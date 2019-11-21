Состоялось первое заседание Консультативного экспертного совета по реформе юстиции, созданного по инициативе президента (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел первое заседание с членами Консультативного экспертного совета по реформе юстиции, созданного Указом президента от 30 октября.



Состоялся обмен мнениями по наиболее острым проблемам в сфере правосудия, неурегулированность которых в сочетании с терпимостью к ним приводят к нарушению функциональности Высшего совета магистратуры и провоцируют кризис в системе, что наносит серьезный ущерб долгожданной реформе этой системы.

– В ходе активной дискуссии с экспертами, основанной на их передовом опыте в создании этой системы, были затронуты как причины, так и последствия этих негативных явлений. Были едины во мнении о том, что предлагаемые меры должны быть применены в строгом соответствии с законом и в интересах граждан, а пересмотр концепции реформы – настоятельная необходимость, – сообщил президент.