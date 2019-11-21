Состоялось первое заседание Консультативного экспертного совета по реформе юстиции, созданного по инициативе президента (ФОТО, ВИДЕО)

Состоялось первое заседание Консультативного экспертного совета по реформе юстиции, созданного по инициативе президента (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел первое заседание с членами Консультативного экспертного совета по реформе юстиции, созданного Указом президента от 30 октября. 

Состоялся обмен мнениями по наиболее острым проблемам в сфере правосудия, неурегулированность которых в сочетании с терпимостью к ним приводят к нарушению функциональности Высшего совета магистратуры и провоцируют кризис в системе, что наносит серьезный ущерб долгожданной реформе этой системы.

– В ходе активной дискуссии с экспертами, основанной на их передовом опыте в создании этой системы, были затронуты как причины, так и последствия этих негативных явлений. Были едины во мнении о том, что предлагаемые меры должны быть применены в строгом соответствии с законом и в интересах граждан, а пересмотр концепции реформы – настоятельная необходимость, – сообщил президент. 

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