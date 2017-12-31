Составлен топ самых востребованных мест работы в Молдове в 2017 году

Как правило, граждане страны ищут работу в Интернете на специализированных сайтах.

Согласно опросу Magenta Consulting, наиболее востребованными рабочими местами в 2017 году были должности в области информационных технологий, торговли, маркетинга, экономики, иностранных языков и бухгалтерского учета. При этом за адекватное вознаграждение за работу и возможность профессионального роста 79% сотрудников готовы работать ненормированно, пишет ziarulnational.md.

Для 46% опрошенных серьезной причиной для увольнения является несоблюдение безопасности и охраны на работе. 31% готовы уволиться из-за монотонности работы, 30% – из-за напряженных отношений с начальством, 28% – из-за стресса, а 15% – из-за конфликтов с коллегами.

Тот же опрос показывает, что большинство молодых людей – 58% – не планируют эмигрировать и хотят работать по своей специальности. В то же время, 23% опрошенных хотят работать за рубежом. Большинство из них, 56%, уже работают.

Исследование также показывает, что молодые люди хотят получать стабильную и «приличную» зарплату в размере не менее 5000 лей с первого года работы, гибкий рабочий график со стандартным временем работы, а также иметь современное оборудование на рабочем месте.