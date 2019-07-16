Состав следственной группы по “краже века” будет расширен

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Следственная группа по делу о банковском мошенничестве будет расширена. Такое решение было принято временным генеральным прокурором Игорем Попа.

Помимо прокуроров по борьбе с коррупцией, представителей Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, к расследованию присоединятся офицеры МВД, СИБ, судебные эксперты и эксперты по бухгалтерскому учету Национального банка и Национальной комиссии по финансовому рынку. На период расследования они будут отстранены от других видов деятельности.

Чтобы ускорить процесс возврата украденного, было решено создать объединённые следственные группы совместно с агентством Евроюст. Следственная группа также будет сотрудничать с партнёрами по развитию и международными комиссиями из Российской Федерации, Латвии, Италии, США, Франции, Австрии, Чехии, Кипра, Швейцарии, Эстонии, Лихтенштейна и Монако.