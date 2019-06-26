Сорвался со скалы: в Абхазии трагически погиб молдаванин

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24 июня в курортном городе Гагра были обнаружены останки неизвестного мужчины. После расследования выяснилось, что они принадлежат гражданину Молдовы, который приехал на отдых в абхазский пансионат с матерью еще 10 мая.

Как пишет abhazia-news.ru, через 3 дня после приезда мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына. По её словам, 13 мая сын ушёл из пансионата и исчез.

Останки мужчины нашли недалеко от санатория, у подножья скалы. Мать опознала погибшего.

По одной из версий, парень сорвался со скалы и погиб. Признаков насилия на трупе не обнаружено.

Как стало известно, у мужчины недавно умерла жена, он начал выпивать. Мать решила привезти сына на отдых в Абхазию, чтобы он сменил обстановку. В этой связи правоохранители рассматривают и версию суицида.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.