Сорвали с шеи прохожего золотую цепочку и скрылись: двоих нарушителей задержала полиция (ВИДЕО)

Сорвали с шеи прохожего золотую цепочку и скрылись: двоих нарушителей задержала полиция (ВИДЕО)

25-летний мужчина и 16-летний юноша, оба жители столицы, были задержаны сотрудниками полиции сектора Чеканы за совершение грабежа. Инцидент произошёл 11 июня на улице Джинта Латинэ.

Задержанные отобрали у прохожего золотую цепочку стоимостью 3 000 леев, а затем скрылись в неизвестном направлении. 65-летний пострадавший обратился в полицию.

Вскоре подозреваемые были опознаны и задержаны. Мужчины признали свою вину. Стоит отметить, что задержанные ранее уже совершали подобные правонарушения.

Было возбуждено уголовное дело по факту грабежа. В соответствии с действующим законодательством, нарушителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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