Сороки и Штефан-Водэ “на замке”: как проходит карантин в этих городах (ФОТО)

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С 1 апреля были введены карантинные меры в муниципии Сороки, городе Штефан-Водэ и в селе Карахасань Штефан-Водского района. В связи с этим сотрудники ГИЧС, полицейские, карабинеры и военнослужащие проводят необходимые мероприятия для соблюдения данного режима в этих населённых пунктах.

Так, по данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), на въездах в зоны карантина были установлены контрольные пункты для обеспечения безопасности и мониторинга. Действия, предпринимаемые спасателями, сотрудниками полиции и военнослужащими, направлены на обеспечение защиты граждан, а также на оказание необходимой поддержки местным органам государственной власти.

Сотрудники ГИЧС продолжают информировать население о мерах профилактики COVID-19. Жителям страны рекомендуется по возможности оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию в случае посещения общественных мест и связываться с врачами при обнаружении симптомов, свойственных коронавирусу.

Напомним, что в вышеуказанных населённых пунктах был введён карантин после того, как в городе Штефан-Водэ было зарегистрировано 11 случаев коронавируса, в селе Карахасань – 9 случаев, а городе Сороки – 22 случая.

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