Сорока, Окница, Рышканы, Бельцы: социалисты рассказывают гражданам о своих приоритетах в будущем парламенте

Девять лет административного хаоса и безразличия по отношению к интересам граждан довели население страны до отчаяния. После кражи века цены на товары и услуги подскочили, при этом зарплаты остались на прежнем уровне. Из-за массового оттока граждан молдавские села пустеют. По стране отмечена острая нехватка специалистов, причем, во всех областях. О сложной ситуации и условиях выживания на встрече с председателем районной территориальной организации ПСРМ рассказали жители села Косэуць района Сорока.

По словам жителей села Косэуць, за последние девять лет уровень жизни заметно ухудшился. Цены на товары и услуги устремились вверх, а зарплаты и пенсии остались неизменными. Председатель территориальной организации ПСРМ в городе Сорока Алена Пелипецкая представила собравшимся 10 приоритетных задач Партии социалистов. Это планы, которые ПСРМ намерена реализовать после февральских парламентских выборов. Местные жители надеются, что сразу после парламентских выборов, который пройдут в феврале будущего года, ситуация по стране кардинально изменится, пишет НТВ Молдова.

Тем временем жители сел Унгурь и Вэлчинец, с которыми также встретились представители ПСРМ, рассказывают, что основной источник дохода для большинства из них – это производство и продажа фруктов и овощей. Главным рынком сбыта для отечественных сельхозпроизводителей остается Российская Федерация, однако враждебная позиция молдавского кабмина по отношению к России влечет потери для молдавских аграриев. Фермеры более не верят в то, что нынешнее руководство страны способно предпринять меры для улучшения благосостояния граждан. Председатель территориальной организации ПСРМ в Окнице Ирина Лозован представила местным жителям основные задачи и цели, которые политформирование планирует реализовать после февральских выборов. Среди них – продвижение сбалансированной внешней политики, восстановление партнерских отношений со стратегическим партнером – Российской Федерацией, причем на всех уровнях, а также получение статуса полноправного участника Евразийского экономического союза.

Не менее продуктивными вышли встречи в селах Халэснэшений Ной, Гринэуць и Пелиния. С ними пообщался председатель территориальной организации ПСРМ в Рышканском районе Владимир Миздренко. Он выслушал проблемы и чаяния граждан и представил им приоритеты формирования, которые Партия социалистов намерена реализовать в будущем парламенте страны.

Многочисленные встречи с гражданами провели и в Бельцах. Председатель ТО ПСРМ в Бельцах Александр Усатый побеседовал с жителями Пырлицы, Рецеул и других населенных пунктов муниципия, также рассказав им об основных задачах, которые социалисты ставят перед собой в будущем законодательном органе Молдовы.

Напомним, что среди основных задач, внесенных в список из 10-ти приоритетных целей ПСРМ, в том числе повышение размера средней зарплаты до 600 евро, а средней пенсии до трехсот евро. Социалисты также предлагают снизить пенсионный возраст и проводить индексацию пенсий по меньшей мере два раза в год. Другой приоритет формирования – бесплатная медицинская помощь. Кроме того, социалисты намерены остановить процесс закрытия больниц по стране. По мнению представителей ПСРМ, Молдова также должна оставаться нейтральным государством. Именно поэтому формирование планирует помещать планам о вступлении страны в НАТО и добиться закрытия офиса этой организации в молдавской столице.