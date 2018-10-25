Сообщение о заложенной в суде сектора Ботаника бомбе оказалось ложным

Сообщение о заложенной в суде сектора Ботаника бомбе оказалось ложным

Информацию для publika.md подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. 

По ее словам, в результате проведенных проверок взрывного устройства в здании суда обнаружено не было, тревога оказалась ложной.

Напомним, что сегодня в первой половине дня поступило сообщение о бомбе в суде сектора Ботаника. По информации полиции, звонок поступил от мужчины, который сообщил, что в здании заложена бомба, не предоставив каких-либо подробностей.

Автору ложного сообщения грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время его личность идентифицируется.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md