Сообщение о заложенной в суде сектора Ботаника бомбе оказалось ложным

Информацию для publika.md подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

По ее словам, в результате проведенных проверок взрывного устройства в здании суда обнаружено не было, тревога оказалась ложной.

Напомним, что сегодня в первой половине дня поступило сообщение о бомбе в суде сектора Ботаника. По информации полиции, звонок поступил от мужчины, который сообщил, что в здании заложена бомба, не предоставив каких-либо подробностей.

Автору ложного сообщения грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время его личность идентифицируется.