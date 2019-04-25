Сообщение о бомбе в Апелляционной палате оказалось ложным

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Сообщение, которое поступило сегодня утром о заложенной в Апелляционной палате бомбе, оказалось ложным. Спустя три часа проверок сапёры не обнаружили ни одного подозрительного предмета в здании учреждения.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, органы правопорядка предпринимают меры по идентификации мужчины, который позвонил в службу 112 и сообщил о заложенной бомбе. Сотрудники Апелляционной палаты могут уже возобновить работу.

Стоит отметить, что согласно Уголовному кодексу РМ, автору ложного сообщения о заложенной бомбе грозит штраф в размере от 550 до 850 условных единиц, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или 2 года лишения свободы.