Сообщение о бомбе в Апелляционной палате оказалось ложным

Сообщение о бомбе в Апелляционной палате оказалось ложным

Сообщение, которое поступило сегодня утром о заложенной в Апелляционной палате бомбе, оказалось ложным. Сапёры не обнаружили ни одного подозрительного предмета в здании учреждения.

Напомним, что в службу 112 сегодня поступило сообщение о бомбе, якобы заложенной в здании Апелляционной палаты в столичном секторе Ботаника. На место ЧП прибыли полицейские, сапёры, а также спасатели. Сотрудники Апелляционной палаты были эвакуированы, передаёт jurnal.md.

Стоит отметить, что согласно Уголовному кодексу РМ, автору ложного сообщения о заложенной бомбе грозит штраф в размере от 550 до 850 условных единиц, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или 2 года лишения свободы.

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