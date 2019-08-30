Сомнительные права, техосмотр, виза: сразу три поддельных документа изъяли пограничники за сутки

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Три документа с признаками подделки были изъяты на границе за последние 24 часа. Инциденты были зарегистрированы в пунктах пересечения “Леушены” и “Тудора”.

Этим утром на въезде в страну через пункт пропуска “Леушены” был остановлен маршрутный автобус “Германия-Молдова”. Во время проверки документов, представленных пассажирами, пограничники заметили в румынском паспорте одного из граждан израильскую визу с признаками фальсификации. В результате проверки при помощи спецтехники сомнения сотрудников Пограничной полиции подтвердились: виза оказалась поддельной. Документ принадлежал 40-летнему мужчине с двойным гражданством: Молдовы и Румынии. По его словам, виза была получена в Израиле за 1 500 долларов. В итоге гражданину разрешили въехать в страну на основании молдавского паспорта.

Вчерашним утром на контрольно-пропускном пункте “Тудора” гражданин Украины, проживающий в приднестровском регионе, попытался покинуть страну на автомобиле с недействительным документом техосмотра. 19-летний гражданин сообщил пограничникам, что недавно приобрёл транспортное средство и не проверил пакет документов, так как доверился бывшему владельцу автомобиля.

На этом же контрольно-пропускном пункте пограничники остановили 34-летнего гражданина Молдовы, который управлял транспортным средством на основании поддельных прав. Как оказалось, житель Бричанского района несколько лет назад был лишён права на управление транспортным средством, в связи с чем он обратился за помощью к неизвестному лицу и купил у него права. Гражданину было разрешено продолжить путь в качестве пассажира.