Сомнительного качества вода коричневого оттенка течёт из кранов некоторых жителей Кишинёва (ВИДЕО)

Жители столицы возмущены качеством поставляемой им воды. Мутная вода желтоватого цвета течёт из кранов уже больше часа, и когда закончится этот кошмар – неизвестно.

Жительница Кишинёва пожаловалась в группе «Chisinau.fail» на то, что из её крана уже больше часа течёт грязная вода. И такая картина, скорее всего, наблюдается не только в её квартире. По её словам, такое безобразие творится на улице Б. Бодони в столичном секторе Центр.

Такого качества воду не только пить неприятно, но и мыть руки. Кишинёвцев возмущает и тот факт, что им придётся в итоге оплачивать по стандартным тарифам за опасную для здоровья воду, выпущенную даже вхолостую.