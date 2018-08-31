Сомнительного качества вода коричневого оттенка течёт из кранов некоторых жителей Кишинёва (ВИДЕО)

Сомнительного качества вода коричневого оттенка течёт из кранов некоторых жителей Кишинёва (ВИДЕО)

Жители столицы возмущены качеством поставляемой им воды. Мутная вода желтоватого цвета течёт из кранов уже больше часа, и когда закончится этот кошмар – неизвестно.

Жительница Кишинёва пожаловалась в группе «Chisinau.fail» на то, что из её крана уже больше часа течёт грязная вода. И такая картина, скорее всего, наблюдается не только в её квартире. По её словам, такое безобразие творится на улице Б. Бодони в столичном секторе Центр.

Такого качества воду не только пить неприятно, но и мыть руки. Кишинёвцев возмущает и тот факт, что им придётся в итоге оплачивать по стандартным тарифам за опасную для здоровья воду, выпущенную даже вхолостую.

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