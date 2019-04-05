Солнечные выходные: воздух прогреется до +20 градусов

Солнечные выходные: воздух прогреется до +20 градусов

В эти выходные в дневное время ожидается тёплая, по-настоящему весенняя погода. По словам метеорологов, завтра и послезавтра температура воздуха в южных частях страны поднимется до +20 °C.

На градус меньше покажут термометры в центральных районах. На севере воздух прогреется до +18 градусов, пишет tv8.md.

Ночью температура все еще довольно низкая. В субботу ночью будет до +2 градусов тепла, а в воскресенье – на 1 градус выше.

Осадки на выходных не ожидаются. На следующей неделе в некоторых регионах возможен дождь, однако погода будет радовать теплом.

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