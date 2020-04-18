Солнечно и тепло: синоптики рассказали о погоде на Пасху

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Погода на Пасху приятно удивит: в воскресенье, 19 апреля, ожидается тёплая и солнечная погода.

По данным метеорологов, в ночь на воскресенье температура по стране будет варьироваться между 3 и 8 градусами тепла. В течение дня градусники покажут 13-18 градусов тепла. На севере страны будет немного холоднее, пишет moldpres.md.

На юге страны в воскресенье могут пройти дожди, которые продолжатся на второй день Пасхи. Согласно прогнозам синоптиков, вся следующая неделя будет пасмурной и дождливой, особенно в северных районах.

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