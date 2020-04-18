Солнечно и тепло: синоптики рассказали о погоде на Пасху

Солнечно и тепло: синоптики рассказали о погоде на Пасху

Погода на Пасху приятно удивит: в воскресенье, 19 апреля, ожидается тёплая и солнечная погода.

По данным метеорологов, в ночь на воскресенье температура по стране будет варьироваться между 3 и 8 градусами тепла. В течение дня градусники покажут 13-18 градусов тепла. На севере страны будет немного холоднее, пишет moldpres.md.

На юге страны в воскресенье могут пройти дожди, которые продолжатся на второй день Пасхи. Согласно прогнозам синоптиков, вся следующая неделя будет пасмурной и дождливой, особенно в северных районах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md