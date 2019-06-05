Союз разрушенный республик свободных

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О причинах развала СССР

Безусловно, сегодня написаны сотни книг и статей о причинах развала СССР. Кто-то указывает на тоталитарный строй, кто-то — на экономический кризис, а кто-то – на холодную войну и гонку вооружений. Более понятными являются объяснения российского политолога Сергея Филатова.

Аргументы Филатова

Он называет 8 причин развала СССР:

Авторитаризм советской власти (гонения на церковь, преследование Комитетом госбезопасности (КГБ) диссидентов, принудительный коллективизм, господство одной идеологии, запрет на общение с заграницей, цензура, отсутствие свободного обсуждения альтернатив и др.). Кризис доверия к власти, растущее недовольство населения качеством жизни, перебоями в снабжении продовольствием (особенно в эпоху застоя и перестройки), дефицитом самых необходимых товаров, всевозможными запретами и ограничениями, постоянным отставанием уровня жизни от развитых стран Запада. Рост техногенных катастроф (авиакатастрофы, авария на Чернобыльской АЭС, крушение пассажирского парохода «Адмирал Нахимов», взрывы газа и др.) и сокрытие информации о них. Неудачные попытки реформирования советской системы, приведшие к стагнации, а затем к развалу экономики и политической системы. Афганская и холодная войны, непрекращающаяся финансовая помощь странам соцлагеря, развитие военно-промышленного комплекса в ущерб другим сферам экономики. Моноцентризм принятия решений (в Москве), что приводило к неэффективности управления, усилению центробежных националистических тенденций. Самой пагубной оказалась идея о заключении нового Союзного договора. Своим появлением он ставил под сомнение все предыдущие Конституции 1924, 1936, 1978 годов, как бы признавая СССР нелегитимным. С этого момента дезинтеграция начала набирать силу. Снижение мировых цен на нефть, инициированное американским правительством, окончательно пошатнуло экономику СССР.

От себя добавим ещё 5 причин, которые ускорили крах СССР:

Развал СЭВ и Варшавского договора и отказ Горбачёва защищать социалистические режимы. Ликвидация СЭВ лишила СССР рынков для экспорта своей продукции. «Внешнеторговый оборот с этими странами, составлявший более 50% внешнеторгового оборота СССР вначале 1990 г., снизился до 16%, что экономически было крайне не выгодно СССР».

Развал Варшавского договора (1июля 1991 года) оставил СССР без мощного плацдарма и буферной зоны, что усилило влияние Запада на Прибалтику, Белоруссию, Украину, Молдавию. Отказ от защиты соцстран Горбачёвым привёл к бархатным революциям от 1989 года, которые позже перекинулись на СССР в виде национальных конфликтов.

Модернизация СССР (урбанизация, индустриализация) привела к появлению советского среднего класса, который хотел больше свободы, больше потребления и очень критично воспринимал самодурство номенклатуры. Этот класс станет главной силой перемен и падения системы. Затем большая часть этого класса станет люмпенами. Действия западных государств по ослаблению СССР. Подрывная деятельность иностранных спецслужб. Предательство номенклатуры – М. Горбачёва и Б. Ельцина. Номенклатура, превратившаяся в отдельный класс, желала любой ценой завладеть не только властью, но и собственностью, жить по западным стандартам потребления. Они были уверены, что реформы и создание новой системы дадут им ещё больше привилегий.

По нашему мнению, это является главной причиной развала СССР. Да, речь идёт именно о предательстве национальных интересов СССР в пользу Запада и, главным образом, США. Об этом с удовлетворением пишет и портал «Голос Америки»: «Реформы Горбачёва радикально поменяли облик Советского Союза и одновременно стали одним из факторов распада страны».

«Реформы Горбачёва радикально поменяли облик Советского Союза и одновременно стали одним из факторов распада страны».

Про фатальный контекст

Сегодня многие авторы перечисляют целую череду неудач и просто трагических событий, которые сотрясали СССР, ускорив его кончину:

1) Ввод 30 000 войск СССР в Афганистан (декабрь 1979 г.) и сама Афганская война, которая вызвала санкции США, повлекла ощутимые затраты из бюджета.

2) Усиление санкций США. 18 марта 1980 года Джимми Картер объявил запрет на продажу Советскому Союзу любых технологий.

3) Январь 1981 года. Рональд Рейган вступает в должность президента США. Иранский журналист Вахид Хаджипур приводит сведения, что победа Рейгана на выборах связана с тем, что Советский Союз, имевший в целом неплохие отношения с администрацией президента Джимми Картера, вдруг решил сделать ставку на республиканца Рональда Рейгана! И это несмотря на просьбы Картера о поддержке. Рейган в ответ начал космическую гонку вооружений, ввёл суровые экономические санкции, убедил саудитов спровоцировать падение цен на нефть, инициировал информационную войну против СССР. «Всё это сыграет не последнюю роль в последовавшем на рубеже 80 – 90-х годов распаде СССР».

4) Трагический инцидент со сбитым корейским «Боингом» (1 сентября 1983 года). Самолёт отклонился от курса на 20 километров на территорию СССР. Все 269 человек, находившиеся на борту, в том числе 23 ребёнка, погибли. Тела погибших не нашли. За пару минут до трагедии рядом с «Боингом» появился американский самолёт-разведчик Р-135 , слившись на экранах дальних радаров в одну точку с «Боингом». Как пишет BBC, «Р-135 строились на базе «Боингов» и внешне почти не отличались от них». Стоит ли удивляться, что советские операторы приняли пассажирский лайнер за воздушного разведчика! Эта трагедия нанесла удар по репутации СССР.

5) 29 декабря 1981 года президент Р. Рейган ввёл ряд экономических санкций против Советского Союза, направленных против строительства газопровода Уренгой – Помары – Ужгород для транзита российского газа в Европу.

6) 23 марта 1983 г. Рейган объявил о своей «стратегической оборонной инициативе» («звёздные войны»). Она была направлена как раз на то, чтобы убедить советское военное руководство в невозможности победы в ядерной дуэли. Старые руководители политбюро СССР, помнящие ужасы ВОВ, клюнули, увеличив военные затраты. Это обескровило бюджет СССР.

7) Пятилетка смертей генсеков. Это привело к тому, что 11 марта 1985 года М. Горбачёв был избран генеральным секретарём ЦК КПСС. 54-летний генсек был самым молодым среди членов поддержавшего его Политбюро – это был основной аргумент в пользу его избрания.

8) Серия природных и техногенных катастроф:

10 июля 1985 г. – «Ту-154» авиакомпании «Аэрофлот» (рейс Ташкент – Ленинград) разбился возле города Учкудук (Узбекистан). Погибли 200 человек. Это крупнейшая авиакатастрофа по числу жертв, произошедшая на территории СССР.

10 августа 1985 года – радиационная авария в бухте Чажма. В результате аварии на атомной подводной лодке пострадали 290 человек, 10 погибли.

26 апреля 1986 года произошла крупная авария на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. В течение первых трёх месяцев после аварии погиб 31 человек.

31 августа 1986 года – гибель пассажирского парохода «Адмирал Нахимов» в результате столкновения с сухогрузом «Пётр Васев» . Погибли 423 человека.

3 октября 1986 г. – гибель АПЛ «К-219», 4 погибших.

4 июня 1988 года – арзамасская железнодорожная катастрофа. Взорвался товарный поезд, в котором находились 3 вагона с 120 тоннами гексогена. Взрывом был уничтожен 151 дом. По официальным данным погиб 91 человек, ранены 1500 человек. Пострадали 2 больницы, 49 детских садов, 14 школ, 69 магазинов.

16 августа 1988 г. – крушение поезда «Аврора», 31 погибший.

4 октября 1988 г. – взрыв на станции Свердловск-Сортировочный, 4 погибших.

7 декабря 1988 г. – землетрясение в Спитаке, 25 тыс. погибших.

7 апреля 1989 г. – гибель АПЛ «Комсомолец», 45 погибших.

4 июня 1989 г. – железнодорожная катастрофа на перегоне Аша – Улу Теляк (Челябинская область). Погибли 575 человек, ранено более 600.

Безусловно, катастрофы происходили и раньше. Происходят они и сегодня. Но некомпетентность Горбачёва создала глубоко отрицательный фон, ощущение неминуемого апокалипсиса! И до сих пор неясно, были некоторые из них диверсиями или продуктом преступной халатности?

9) Мировой обвал цен на нефть в 1986 году. Цена упала ниже $10 за баррель (около $20 по нынешнему курсу). Многие авторы, к примеру Н. Стариков, обвиняют США и Саудовскую Аравию в ценовом сговоре, чтобы нанести урон СССР. Как пишет С. Филатов, «снижение мировых цен на нефть, инициированное американским правительством, окончательно пошатнуло экономику СССР. Егор Гайдар считал этот фактор определяющим: «Дата краха СССР… она хорошо известна. Это, конечно, никакие не Беловежские соглашения, это не августовские события – это 13 сентября 1985 г., когда министр нефти Саудовской Аравии Ямани сказал, что его страна прекращает политику сдерживания добычи нефти и начинает восстанавливать свою долю на рынке. После чего добычу нефти Саудовская Аравия увеличила в 3,5 раза, а цены рухнули в 6,1 раза».

10) Национальные конфликты, вспыхнувшие вследствие политики гласности и ослабления центра. Некоторые из них являлись репетицией цветных революций с явным внешним управлением.

Удары Горбачёва

М. Горбачёв – осознанно или нет – нанёс несколько смертельных ударов по социализму и СССР.

1) Гласность. Уже на XXVII съезде КПСС (февраль-март 1986 г.) Горбачёв заявил: «Принципиальным для нас является вопрос о расширении гласности».

На деле это означало тотальную свободу слова. Главные редакторы советских СМИ получили зелёный свет на оголтелую критику системы. Сторонники социализма просто не допускались на ТВ.

По мнению М. Бовкера и С. Росса, гласность и либерализация системы подорвали три столпа, на которых она держалась – идеологию, КПСС и сильную власть государства. «М. Горбачёв желал ренессанса коммунизма, а в действительности произошла деструктуризация коммунистической системы и коллапс Советского Союза».

2) Внедрение рыночной экономики с отказом от планирования проходило под предлогом ускорения экономики:

19 ноября 1986 г. принят закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности».

30 июня 1987 г. принят закон СССР «О государственном предприятии (объединении)».

26 мая 1988 г. принят закон «О кооперации в СССР».

Весной 1990 г. принят «Закон о собственности в СССР».

На самом деле эти законы заложили основу под уничтожение плановой экономики и планирования, а значит и СССР.

Уже осенью 1989 г., впервые после войны, были введены талоны на сахар и т. д.

В 1990 г. впервые было официально объявлено о начале экономического кризиса (ВВП –2% в 1990 г., по данным ЦРУ – 4%).

Из-за недостатка валюты импорт в 1991 г. упал на 43%, что вызвало на потребительском рынке жесточайший дефицит.

Золотой запас падает с 2500 т. в 1985 г. до «240 тонн в 1990 г., к изумлению зарубежных экспертов, оценивавших его в 1000 – 1300 тонн».

Официальный курс рубля к доллару составлял 90 рублей в 1991 году! А ведь в 1985 году – 0,64 рубля за доллар. За период 1985 – 1991 годов общая сумма внешнего долга СССР западным странам возросла почти в три раза – с $22,5 млрд до $65,3 млрд.

Развитие валютного кризиса завершилось в конце 1991 г. фактическим банкротством – были не только приостановлены выплаты зарубежным кредиторам, но и заблокированы средства на валютных счетах отечественных владельцев.

«В сентябре-декабре 1991 года СССР должен был выплатить иностранным кредиторам $17 млрд, а ожидаемые поступления от экспорта составляли $7,5 млрд. Такое финансовое состояние попросту зовётся банкротством. Кредит на Западе был закрыт».

То есть и здесь Запад «помог». Фактически СССР перестал быть социалистической страной и сверхдержавой. Он уже был в шаге от полуколониального статуса.

3) Выборы народных депутатов СССР с несколькими кандидатами на одно место в марте 1989 года. Почётный профессор Оксфордского университета Арчи Браун сказал: «Это означало, например, что в Грузии или в Прибалтике люди могли проголосовать за человека, который мог представлять и отстаивать их национальные интересы. Это также стимулировало движение к национальной независимости».

4) В марте 1990 г. III Съезд народных депутатов отменил 6-ю статью Конституции СССР, которая законодательно утверждала руководящую роль КПСС. Александр Щелканов, который тогда был председателем Верховного комитета Совета народных депутатов СССР по делам Вооружённых сил, не скрывает радости в одном из интервью «Голосу Америки»: «И исчез тот “монстр”, который связывал все республики. К которому тянулись управленческо-решенческие нити из всех голов лидеров республик. Эти нити исчезли – и не надо было ни с кем консультироваться, ни у кого ничего запрашивать, не надо было получать “одобрямса”. В этой ситуации стало понятно: те, кто хотели уйти, глядя на страны Балтии, могут уйти. И более того, те, кто хотел бы остаться, их никто не гонит».

А дальше был мартовский референдум 1991 года о сохранении обновлённого Союза, ГКЧП (18 – 21 августа 1991 г.), который отстранил Михаила Горбачёва от поста президента СССР.

Одним из последствий путча стал срыв намеченного на 20 августа 1991 года подписания «Договора о Союзе суверенных государств». Провал путча стал спусковым крючком для парада суверенитетов.

Ну и финал – Беловежское соглашение от 8 декабря 1991 года, которое привело к прекращению существования СССР.

Мог ли Горбачёв что-то сделать? Как заявил позже мэр Москвы (1991–1992 годы) либерал Гавриил Попов, «Михаилу Горбачёву ничего не стоило бросить на Беловежскую пущу десантный полк».

И не поспоришь…

Богдан Цырдя, политолог