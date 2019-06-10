Союз офицеров выразил полную поддержку президенту Молдовы Игорю Додону, а также новым парламенту и правительству

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Исполнительный комитет Союза офицеров Республики Молдова выразил полную поддержку Президенту Республики Молдова Игорю Додону в его стойкой и последовательной деятельности, направленной на соблюдение конституционных норм и законов.

Об этом говорится в обращении Исполнительного комитета Союза офицеров РМ к ветеранам вооружённых сил, правоохранительным органам, а также ко всем патриотам, присягавшим верой и правдой служить своему отечеству.

– Уважаемые соотечественники, боевые друзья и соратники! Сегодня наша страна, Республика Молдова, – на пути к разрешению важных исторических событий. Депутаты 10 созыва Парламента Республики Молдова в лице ПСРМ и блока «АКУМ» взяли на себя высокую государственную ответственность и избрали председателем Парламента РМ Зинаиду Гречаный, а председателем правительства – Майю Санду. Избрание руководителей высших органов Республики Молдова большинством депутатов парламента стало свидетельством деятельности высшего законодательного органа государства – парламента, – говорится в документе.

Кроме этого, по мнению членов комитета Союза офицеров, всенародно избранный Президент РМ Игорь Додон поддержал законные решения парламента Республики Молдова 10 созыва. В связи с этим Исполнительный комитет Союза офицеров Республики Молдова выразил полную поддержку президенту в его стойкой и последовательной деятельности, направленной на соблюдение конституционных норм и законов. Исполнительный комитет Союза офицеров также призвал граждан страны, ветеранов войны и труда ветеранов вооружённых сил и силовых структур выразить свою полную поддержку Президенту РМ, Парламенту РМ в лице его председателя Зинаиды Гречаный и председателю правительства – Майе Санду.

– Мы уверены, что их искреннее желание и стремление защитить молдавскую государственность и обеспечить стабильность и согласие в обществе позволит Молдове стать страной процветающей и свободной, – сообщается в документе.