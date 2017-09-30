Союз офицеров: Всецело поддерживаем стремление Игоря Додона защитить молдавскую государственность, обеспечить стабильность и согласие в обществе

Союз офицеров Республики Молдова категорически осудил действия молдавских властей, направленные на уничтожение молдавской государственности.

Об этом говорится в заявлении Союза. По словам офицеров, представители унионистского толка давно предали Родину-Молдову и оттого представляют для неё особо серьезную опасность и угрозу.

— Мы осуждаем организации, выступающие за ликвидацию молдавской государственности. Наряду с этим мы будем активно поддерживать усилия, предпринимаемые президентом Республики Молдова Додоном Игорем Николаевичем, направленные на создание целостного молдавского демократического государства на обоих берегах Днестра, — говорится в заявлении.

Кроме того, Союз офицеров считает абсолютно неприемлемой и ошибочной позицию правительства, которая в противовес президенту и главнокомандующему вооруженными силами страны выдвигает на важнейший пост министра обороны республики кандидатуру человека совершенно некомпетентного в военном деле, далекого от нужд военнослужащих.

Ниже приведен полный текст заявления Союза офицеров:

Уважаемые боевые друзья и соратники!

В строгом соответствии с Уставом Союза офицеров Республики Молдова и во исполнение решений принятых V-ым Республиканским собранием Союза офицеров, сегодня, на своем заседании мы, члены Республиканского Совета подтверждаем неизменность принципов и целей, исполнению которых посвятили себя, во имя достижения свободы и процветания нашей страны, во имя её государственной независимости, целостности и нейтралитета, во имя утверждения социальной справедливости.

Мы гордимся тем, что в наших рядах состоят ветераны Великой Отечественной войны, воины интернационалисты, участники событий по защите территориальной целостности Молдовы. Большинство состава нашего Союза — это офицеры-ветераны современных молдавских вооружённых структур, армии, полиции, пограничников, карабинеров, моряков, службы информации и безопасности. Все мы давали присягу верности Республики Молдова и твердо следуем ей.

К сожалению, особенно в последнее время, различным деструктивным силам, действующим как внутри страны, так и за ее пределами, это не дает покоя. Они через своих злопыхателей предпринимают активные попытки так или иначе очернить деятельность нашего Союза, разделить наше офицерское Братство на части по различным национальным или политическим мотивам и предпочтениям.

В этом особенно усердствуют политиканы унионистского толка, предавшие свою собственную Родину-Молдову и оттого представляющие для неё особо серьезную опасность и угрозу. Мы осуждаем организации, выступающие за ликвидацию молдавской государственности.

Наряду с этим мы будем активно поддерживать усилия, предпринимаемые президентом Республики Молдова Додоном Игорем Николаевичем, направленные на создание целостного молдавского демократического государства на обоих берегах Днестра так как убеждены, что его шаги по налаживанию сотрудничества с политиками и гражданским обществом в Приднестровье в рамках идеи “Два берега — единое пространство“ обоснованы, полезны и реалистичны.

Придавая важное значение соблюдению конституционного положения о нейтралитете нашей страны, Республиканский Совет Союза офицеров всецело одобряет действия Президента Республики Молдова в его стремлении добиться подписания многостороннего соглашения о гарантированном нейтралитете Молдовы.

Исходя из того, что нейтральный статус нашего Государства не допускает привлечения военнослужащих в каких-либо учениях военно-политических блоков и союзов, считаем, что участие ограниченного контингента молдавских военнослужащих с 7 по 23 сентября этого года в учениях НАТО “Rapid trident” противоправны, так как были направлены против партнеров Молдовы и проводились на территории Украины, стране, где существует многолетний вооруженный гражданский конфликт.

Со всей очевидностью уже давно напрашивается вывод, что наша Национальная армия нуждается в модернизации и основательном реформировании, укреплении ее руководящего командного звена. Однако, мы считаем абсолютно неприемлемой и ошибочной позицию Правительства, которая в противовес Президенту и главнокомандующему вооруженными силами страны выдвигает на важнейший пост Министра обороны республики кандидатуру человека совершенно некомпетентного в военном деле, далекого от нужд военнослужащих.

Мы — офицеры, посвятившие службе свою жизнь, требуем со всей категоричностью, чтобы этот ключевой пост занял профессионально подготовленный офицер, имеющий высшее военное образование, серьёзный и многолетний опыт службы в вооруженных силах, не состоящий ни в одном из полит формирования Республики и пользующийся заслуженным авторитетом у военнослужащих.

Союз офицеров считает своим первостепенным долгом призвать власти принять неотложные меры, чтобы улучшить условия жизни людям, выбравшим для себя военную профессию и в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны, которые заслуживают самой большой благодарности за то, что в далекие полные лишений годы обеспечивали Победу над чумой 20 века — гитлеровской Германией.

Мы поддерживаем инициативу Президента Республики Молдова, главнокомандующего вооруженными силами страны вернуть военнослужащим социальные льготы, которые были отменены в 2009 году.

Союз офицеров Республики Молдова был, есть и будет участником всех мероприятий, посвящённых памяти тысяч и тысяч воинов, погибших в боях за освобождение Молдовы от фашистского ига. Мы будем беречь и чтить всё, что связано с памятью о подвигах миллионов солдат, погибших в годы этой самой кровопролитной в истории человечества войне. Для нас эта память священна, ведь они отдавали свои жизни за правое дело, внося свой вклад в дело Победы.

Республиканский Совет Союза офицеров Республики Молдова обращается к участникам Великой Отечественной войны, к ветеранам и воинам силовых структур, ко всем членам союза офицеров с предложением активно поддержать всенародно избранного президента Республики Молдова Игоря Николаевича Додона в его искреннем желании и стремлении защитить молдавскую государственность, обеспечить стабильность и согласие в обществе, выработать гармоничную и дееспособную систему управления страной, осуществить социальные, культурные, экономические преобразования, которые позволят Молдове стать страной процветающей и свободной.

Наш народ высоко ценит наследие выдающегося полководца и государственного деятеля Штефана чел Маре. Мы с одобрением принимаем предложение президента Республики Молдова об объявлении 2018 года годом этого великого государя, основателя молдавского государства, и будем активно использовать его богатое наследие в своей патриотической работе.

Члены Республиканского Совета

Союза офицеров Республики Молдова.

Ранее Союз офицеров заявил, что не подчиняющаяся главнокомандующему армия становится опасной для общества.