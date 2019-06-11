Союз адвокатов Молдовы критикует решения КС и рекомендует пересмотреть их

0

Совет Союза адвокатов Молдовы выражает беспокойство в связи с решениями, принятыми Конституционным судом, и считает, что, в качестве гаранта верховенства Конституции, КС не обеспечил реализацию принципа разделения и правильного функционирования ветвей власти, а также проявил отсутствие независимости в процессе принятия решений.

Об этом говорится в декларации органа. Совет Союза адвокатов Молдовы рекомендует КС пересмотреть свои решения.

Ознакомиться с полным текстом документа можно здесь.