Союз адвокатов Молдовы критикует решения КС и рекомендует пересмотреть их

Союз адвокатов Молдовы критикует решения КС и рекомендует пересмотреть их

Совет Союза адвокатов Молдовы выражает беспокойство в связи с решениями, принятыми Конституционным судом, и считает, что, в качестве гаранта верховенства Конституции, КС не обеспечил реализацию принципа разделения и правильного функционирования ветвей власти, а также проявил отсутствие независимости в процессе принятия решений. 

Об этом говорится в декларации органа. Совет Союза адвокатов Молдовы рекомендует КС пересмотреть свои решения.

Ознакомиться с полным текстом документа можно здесь.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md