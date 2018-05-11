Сохраняя верность традиции: социалисты пришли на заседание парламента с георгиевскими лентами

Фракция Партии социалистов в полном составе пришла на сегодняшнее заседание законодательного органа с георгиевскими ленточками, отдав, таким образом, дань памяти участникам Великой Отечественной войны.

Отметим, что впервые фракция ПСРМ пришла на заседание парламента с георгиевскими лентами после того, как либералы выступили с инициативой запретить этот символ Победы в Молдове. С тех пор в преддверии Дня Победы или после него социалисты всегда приходят в законодательный орган с ленточками на груди.