Сохраняя верность традиции: социалисты пришли на заседание парламента с георгиевскими лентами

Сохраняя верность традиции: социалисты пришли на заседание парламента с георгиевскими лентами

Фракция Партии социалистов в полном составе пришла на сегодняшнее заседание законодательного органа с георгиевскими ленточками, отдав, таким образом, дань памяти участникам Великой Отечественной войны. 

Отметим, что впервые фракция ПСРМ пришла на заседание парламента с георгиевскими лентами после того, как либералы выступили с инициативой запретить этот символ Победы в Молдове. С тех пор в преддверии Дня Победы или после него социалисты всегда приходят в законодательный орган с ленточками на груди.

 

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