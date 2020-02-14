Сохраняя верность традиции: президент отправился в Мюнхен обычным рейсом в эконом-классе

Сохраняя верность традиции: президент отправился в Мюнхен обычным рейсом в эконом-классе

Игорь Додон остается верен своей традиции отправляться в заграничные поездки обычным рейсом и эконом-классом. Сегодня глава государства вылетел в Мюнхен для участия в конференции по безопасности из Киева. 

Вместе с главой государства на борту оказалась украинская делегация. Парламентариев Украины соседство с президентом Молдовы в обычном самолете и в эконом-классе удивило.

–  Среди пассажиров в самолете, которым я вместе с нашей делегацией отправляюсь в Мюнхен, рад был увидеть президента Молдовы Игоря Додона. Интересно, что первое лицо страны летит вместе с нами обычным рейсом из Киева, и даже не напрямую из Кишинева, – написал депутат Алексей Гончаренко. 

Напомним, что за весь период мандата во все заграничные путешествия Игорь Додон отправляется обычными рейсами. Глава государства отказался от билетов в бизнес-классе и от чартерных перелетов, а все сэкономленные за счет этого средства были возвращены в бюджет.

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