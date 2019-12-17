Соглашение с “Газпромом” на 3 года будет подписано в ближайшие дни

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Соглашение с “Газпромом” на поставки природного газа на ближайшие 3 года будет подписано на днях. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Админсовета АО “Молдовагаз” Вадим Чебан.

Он добавил, что Молдова будет обеспечена газом, а основной поставщик не изменится, пишет moldpres.md. Чебан отметил, что в поправках к соглашению будет предусмотрена в том числе “возможность сбора природного газа из разных точек”. Ранее сбор газа осуществлялся на границе Молдовы с Украиной, а сейчас обсуждается возможность его сбора на границе Украины и Российской Федерации. Республика Молдова также сможет получать газ через Трансбалканский коридор.

– Мы согласуем и сбор газа на границе между Румынией и Украиной, через пункт “Исакча-Орловка”, – уточнил Чебан.

Он добавил, что в силе останется и механизм ценообразования. Цена на газ будет пересматриваться ежеквартально. Глава Админсовета “Молдовагаз” также подчеркнул, что в 2020 году цена на газ для потребителей существенно меняться не будет.