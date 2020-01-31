Соглашение о социальных гарантиях для молдавских мигрантов в России будет подписано в этом году (ВИДЕО)

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Об этом в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон. Глава государства отметил, что подобные договоры позволяют гражданам, ныне работающим за границей, рассчитывать на пенсию в Молдове при возвращении на Родину с учетом стажа за рубежом.

По словам президента, Молдова уже подписала подобные соглашения с 14 странами: Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Бельгией, Польшей, Венгрией, Литвой, Турцией, Германией, Беларусью.

– Это значит, что, по приезду домой, если вы работали в этих странах легально, этот стаж будет учитываться при начислении пенсии в Молдове, – пояснил президент.

Он также отметил, что ведутся переговоры на эту тему и с другими государствами.

– С РФ предстоит подписать подобный договор в этом году. С Израилем было уже три этапа переговоров. Надеемся, соглашение будет подписано в ближайшее время, – добавил Игорь Додон.