Содокладчики ПАСЕ провели встречи с представителями всех парламентских фракций

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Политические события и функционирование демократических институтов в Республике Молдова стали основными темами, обсуждавшимися в ходе встреч депутатов с содокладчиками Мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы Эгидиусом Варейкисом и Мэривонн Блонден. Как сообщает пресс-служба парламента, содокладчики ПАСЕ провели дискуссии с депутатами из парламентских комиссий, ответственных за область юстиции, борьбу с коррупцией и права человека.

Эгидиус Варейкис и Мэривонн Блонден также встретились с представителями всех парламентских фракций и с парламентской делегацией в ПАСЕ. Европейские официальные лица ознакомились с ситуацией, сложившейся после конституционного и политического кризиса июня 2019 года; мерами, принятыми в области юстиции и борьбы с коррупцией; законодательством и действиями, намеченными для деполитизации судебной системы и государственных учреждений, и др.

Напомним, что содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ Эгидиус Варейкис и Мэривонн Блонден находятся с визитом в Республике Молдова по 24 июля. Эгидиус Варейкис – депутат парламента Литвы (группа Европейской народной партии), а Мэривонн Блонден – депутат парламента Франции (Группа социалистов, демократов и зеленых).