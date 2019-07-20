Содокладчики ПАСЕ прибудут с визитом в Молдову

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Содокладчики Мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы Эгидиус Варейкис и Мэривонн Блондин 21-24 июля посетят нашу страну.

Как передаёт moldpres.md, целью визита является ознакомление с ситуацией демократических институтов после февральских парламентских выборов и конституционного и политического кризиса в июне, а также с мерами, предпринятыми в области правосудия, борьбы с коррупцией, деполитизацией системы правосудия, государственных учреждений и избирательных процессов.

Согласно программе визита, содокладчики ПАСЕ проведут встречи с председателем парламента Зинаидой Гречаной, президентом страны Игорем Додоном и премьер-министром Майей Санду. Также гости встретятся с депутатами Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, Комиссии по контролю за публичными финансами, Комиссии по правам человека и межэтническими отношениями. Содокладчики встретятся с представителями всех парламентских фракций и парламентской делегацией в ПАСЕ.

Также планируются встречи в Национальном центре по борьбе с коррупцией, Конституционном суде, Центральной избирательной комиссии, Счетной палате, Высшем совете магистратуры и Высшем совете прокуроров.