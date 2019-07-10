Содокладчики ПАСЕ посетят Молдову (ФОТО)

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Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с руководителем офиса Совета Европы в Республике Молдова Уильямом Массолином. В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы сотрудничества нашей страны с Советом Европы, а также политической и экономической ситуации в Республике Молдова.

В частности, спикер сообщила, что приоритетом в работе действующего парламентского большинства нашей страны является сбалансированная внешняя политика.

– Правящая коалиция приняла решение о том, что все соглашения, подписанные с внешними партнерами, будут продолжать выполняться. Отметила, что будет проведена оценка законодательных актов с точки зрения их исполнения. Мы намерены внедрить все хорошие законы, которые отвечают интересам граждан страны, – заявила она.

Глава офиса Совета Европы в Кишиневе заявил, что власти Молдовы могут рассчитывать на поддержку СЕ и его институтов. Он также сообщил, что в этом месяце нашу страну посетят содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Во встрече принял участие и председатель парламентской фракции ПСРМ, член делегации Парламента РМ в ПАСЕ Влад Батрынча.