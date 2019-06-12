Содокладчики ПАСЕ по Молдове высказались по поводу политической ситуации в нашей стране

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Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Молдове Эгидиюс Варейкис и Маривонн Блондин выразили свою глубокую обеспокоенность в связи с текущей ситуацией в нашей стране.

– Страна погрузилась в состояние правовой и политической неразберихи в результате толкования Конституционным судом крайнего срока для создания правительства и роспуска парламента, в то время когда было достигнуто политическое соглашение, приведшее к формированию правящей коалиции и полностью действующего правительства, – сказали содокладчики.

Они также отметили, что будут ждать заключения Венецианской комиссии о правовых аспектах последних решений КС. Пока же они настоятельно призывают все политические силы проявлять сдержанность и уважать демократические принципы и волю народа.

– Политические лидеры несут ответственность за то, чтобы государственные учреждения действовали в интересах молдавского народа и не препятствовали нормальному функционированию демократических институтов, – добавили они.