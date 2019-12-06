Соцзащита пенсионеров и других уязвимых категорий населения: парламент принял важные инициативы президента

0

На вчерашнем заседании парламента депутаты утвердили целый ряд инициатив главы государства, цель которых – повысить уровень социальной защиты пенсионеров, а также лиц с низкими доходами.

В частности, 76 голосами сразу в двух чтениях депутаты утвердили законопроект, который предусматривает, что число бенефициаров гарантированной государством материальной помощи в холодное время года вырастет примерно на 50 тысяч человек. Для этого будет увеличен коэффициент, используемый для установления права на получения этой помощи, с 1,95 до 2,2.

Также была принята инициатива о выделении ежемесячной компенсации в случае преждевременной кончины одного из супругов-пенсионеров. Оставшиеся в живых супруг или супруга будут получать ежемесячное пособие в размере пенсии по возрасту до истечения 5 лет с даты выхода на пенсию умершего бенефициара. Этот проект также был проголосован сразу в двух чтениях голосами 76 депутатов.

Кроме того, были приняты и другие инициативы главы государства: увеличение на 25 процентных пунктов пенсии детям до 18 лет, оставшимся без родителей, а также инициатива, касающаяся людей с ограниченными физическими возможностями. Все они входят в ранее объявленный Игорем Додоном пакет мер по защите самых социально уязвимых категорий населения.

Напомним, что также вчера была инициатива о выделении единовременной помощи в размере 700 леев всем пенсионерам, чей ежемесячный доход не превышает 2000 леев, а это почти 600 тысяч граждан.