Соцсети творят чудеса: НИП оштрафовал ещё одного прославившегося в Интернете автохама

0

НИП принял во внимание видеозапись, опубликованную в социальных сетях, на которой видно, как водитель нарушает правила дорожной разметки и выезжает на встречную полосу, парализуя таким образом дорожное движение.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, в результате предпринятых мер было установлено, что водителем является 34-летний житель муниципия Кишинёв. Он был привлечен к ответственности в соответствии с законодательством и получил штраф в размере 750 леев с начислением 3 штрафных пунктов.

В связи с этим НИП поблагодарил сознательных граждан за то, что они сообщают о нарушения ПДД, отмечая, что только таким образом можно сократить количество аварий в стране.