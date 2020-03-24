Социальный патруль: полицейские объезжают места скопления людей (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции объезжают на патрульных машинах центральные улицы районов. Правоохранители передают для граждан сообщения о мерах предотвращения распространения COVID-19.

Послания транслируются на молдавском и русском языках. Сотрудники полиции объезжают все населённые пункты страны и посещают дворы жилых домов, зоны отдыха и места возможного массового скопления людей.

Граждан настоятельно призывают прислушиваться к сообщениям сотрудников полиции и соблюдать профилактические меры, установленные властями.

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