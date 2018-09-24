Социальные вместо земельных: ПСРМ приготовила 10 важных проектов для заседания мунсовета Кишинева 26 сентября (ВИДЕО)

В повестку заседания мунсовета Кишинева, запланированного на 26 сентября, включено множество подозрительных вопросов, что беспокоит фракцию Партии социалистов.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил руководитель данной фракции Ион Чебан. Он отметил, что в повестке снова земельные и арендные вопросы, которым место на аукционах, а также проекты по легализации уже построенных домов.

Чебан рассказал, что социалисты предложат к включению в повестку и рассмотрению на этом заседании других, гораздо более важных вопросов, большинство из которых социальные.

– Эти проекты были разработаны в сотрудничестве с профильными управлениями, на них выделены деньги, После пресс-конференции мы передадим эти проекты на включение в повестку, а если этого не будет сделано, то мы не видим смысла участвовать в заседаниях мунсовета, – подчеркнул Чебан.

Первый проект касается принятия регламента о финансовой поддержке семей с 3 и более детьми, посещающими детсад: предлагается сумма в 700 леев ежемесячно, начиная с 1 сентября.

Второй проект регулирует предоставление обеденных талонов некоторым сотрудникам в областях соцзащиты и культуры – всего около 1000 человек, начиная с 1 октября.

Третий проект предусматривает изменение регламента об обеспечении молочными продуктами и смесями детей первого года жизни из семей с медико-социальным риском и с медицинскими предписаниями. Особое внимание здесь уделяется детям семей из пригородов Кишинева.

Четвертый проект направлен на предоставление финпомощи неблагополучным семьям в связи с ликвидацией столичного муниципального фонда и проблемами в работе заменившей его правительственной организации.

– Мы предлагаем принять регламент о выплате таким семьям, и в первую очередь из пригородов, 6 тысяч леев сразу или в течение 6 месяцев, на покупку необходимых вещей либо услуг, – рассказал Чебан.

Пятый проект предусматривает создание службы по поддержке семей с детьми, цель которой будет соблюдение и защита прав ребенка.

В шестом проекте идет речь об утверждении дополнительно 97 соцработников. Ими должны стать матери детей с особыми потребностями, за которыми нужен постоянный уход.

Седьмой проект нацелен на решение острой проблемы с бездомными детьми, ведущими бродяжнический образ жизни и употребляющими наркотики. Так как обращения в полицию устойчивого успеха в решении этой проблемы не дают, социалисты предлагают набрать 35 социальных ассистентов, которые будут заниматься исключительно этими вопросами.

Восьмой проект предусматривает изменение регламента о обеспечении необходимыми устройствами и услугами людей с проблемами зрения. В частности, предлагается расширить категорию получателей и включить в нее людей с особыми потребностями третьей категории.

В девятом проекте предлагается обеспечить необходимыми приборами горожан, больных сахарным диабетом. Этот регламент позволит обеспечить бесплатными глюкометрами и тестами и беременных.

– Вышеуказанная программа нацелена на обеспечение 5 тестами в день больных диабетом детей и беременных, а также других категорий горожан, – рассказал Чебан.

Десятый проект предусматривает более полное обеспечение столичных пенсионеров зубными протезами.

Ион Чебан призвал другие фракции в мунсовете не искать в этих предложениях политической подоплеки, потому что речь идет о людях, которые действительно остро нуждаются в помощи, и поддержать их принятие.