Социальные проекты не в приоритете: после рассмотрения земельных вопросов все мунсоветники, за исключением социалистов, ушли с заседания

Заседание Муниципального совета Кишинева было перенесено на следующий вторник ввиду отсутствия кворума. Завершив рассмотрение земельных проектов, советники всех фракций, за исключением фракции ПСРМ, покинули заседание, оставив нерешенными все социальные вопросы, которые были включены в повестку.

Комментируя произошедшее, председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан отметил, что это было сделано намеренно. По его словам, советникам предстояло рассмотреть массу важных вопросов, решения которых ждут слабослышащие и слабовидящие жители муниципия, а также малоимущие семьи и другие, однако для представителей других фракций это оказалось неинтересно. Чебан призвал советников, покинувших зал, вернуться и приступить к обсуждению действительно важных вопросов, но этого так и не произошло.

В данной связи глава фракции ПСРМ предложил рассмотреть все социальные проекты на заседании во вторник.