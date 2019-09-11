Социальные инициативы ПСРМ: что удалось реализовать в Кишиневе (ФОТО)

Продолжаем публиковать результаты, которых фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева добилась для улучшения жизни горожан. На сей раз публикуем реализованные социальные инициативы формирования.
СОЦПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Поддержку семей с тремя или более детьми дошкольного возраста.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
По инициативе фракции социалистов 8 тысяч детей из социально-уязвимых семей получили единовременную материальную помощь в размере 700 леев для подготовки к новому учебному году. Ежемесячную финансовую поддержку в размере 700 леев получили семьи с тремя и более детьми, семьи с одним родителем, семьи с родителем-инвалидом, семьи опекунов с детьми, посещающими детские сады. Единовременную материальную помощь в сумме до 4000 леев на ребенка получили 2500 семей. Предусмотрена также финансовая поддержка семей с тремя и более детьми в дошкольных учреждениях. Ее получат 64 семьи.
ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Бесплатные молочные продукты, а также помощь первой необходимости в первый год жизни ребенка.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
Данной помощью воспользовались 2543 малышей, а именно:
- дети первого года жизни из социально-уязвимых семей, требующие медицинского и социального надзора;
- дети из семей с двойняшками и тройняшками, независимо от их социального статуса;
- дети первого года жизни из городских центров здоровья и пригородов.
ПОМОЩЬ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Помощь в преддверии праздников для 100 тысяч человек из социально-уязвимых категорий населения – пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
Решением Муниципального совета удалось выделить единовременную материальную помощь к Пасхе и новогодним праздникам для 70 тысяч человек.
СОЦУСЛУГИ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Новые социальные услуги и увеличение количества личных ассистентов.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
Удалось увеличить до 900 количество личных ассистентов для инвалидов первой группы. Ассистенты трудоустроены и получают зарплату в Главном управлении Социальной помощи и Муниципальном управлении по Защите прав ребенка.
СОЦЗАЩИТА МАЛОИМУЩИХ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Социальную защиту малоимущих. Увеличение на 20% количества получателей компенсаций за тепло в отопительный сезон, разницы в тарифе за вывоз мусора, разницы в показаниях водомеров.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
60 тыс человек получили данную компенсацию, в том числе за разницу данных по счетчикам.
СОЦИАЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Троекратное увеличение количества людей и семей, которые смогут воспользоваться услугами социальных столовых.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
Количество людей, питающихся в социальных столовых, выросло от 700 до 1200 человек.
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ В ТЯЖЕЛОМ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Ежегодную помощь из муниципального бюджета для 30 тыс. человек, находящихся в тяжелом финансовом положении.
ЧТО СДЕЛАЛИ
Удалось помочь 30 700 людям. После ликвидации Муниципального фонда поддержки населения была создана социальная служба денежной помощи социально-уязвимым семьям/людям и программа поддержки семьи.
НАДБАВКИ К ПОСОБИЯМ ПО РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА
ОБЕЩАЛИ/СДЕЛАЛИ:
Введены надбавки в размере 2000 леев за рождение третьего ребенка. Со второй половины 2018 года работает программа, предусматривающая выделение по 2000 леев социально уязвимым семьям, начиная с первого ребенка. Бенефициарами стали 2500 семей.
ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ ДЕТСАДОВ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Надбавки для работников детских садов.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
2975 воспитателей получают дополнительные 500 леев к заработной плате.
КОМПЕНСАЦИЯ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Увеличение на 10% количества льготников, пользующихся услугами общественного транспорта.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
Удалось выделить дополнительную ежемесячную компенсацию в размере 70 леев на проезд в городском общественном транспорте для 6710 работников педагогической сферы и для 748 семейных врачей и медсестер. Пенсионеры, инвалиды, бывшие сотрудники силовых ведомств (с пенсией до 3000 леев) получили компенсации или абонементы. Ежегодно данной льготой пользуются более 77 тыс. человек.
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
ЧТО ОБЕЩАЛИ:
Поддержку молодых специалистов.
ЧТО СДЕЛАЛИ:
Молодые специалисты и сотрудники местной публичной администрации получают компенсацию на аренду жилья в размере 1000 леев. Этой помощью ежемесячно пользуются сотни специалистов.