Социальные инициативы ПСРМ: что удалось реализовать в Кишиневе (ФОТО)

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Продолжаем публиковать результаты, которых фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева добилась для улучшения жизни горожан. На сей раз публикуем реализованные социальные инициативы формирования.

СОЦПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Поддержку семей с тремя или более детьми дошкольного возраста.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

По инициативе фракции социалистов 8 тысяч детей из социально-уязвимых семей получили единовременную материальную помощь в размере 700 леев для подготовки к новому учебному году. Ежемесячную финансовую поддержку в размере 700 леев получили семьи с тремя и более детьми, семьи с одним родителем, семьи с родителем-инвалидом, семьи опекунов с детьми, посещающими детские сады. Единовременную материальную помощь в сумме до 4000 леев на ребенка получили 2500 семей. Предусмотрена также финансовая поддержка семей с тремя и более детьми в дошкольных учреждениях. Ее получат 64 семьи.

ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Бесплатные молочные продукты, а также помощь первой необходимости в первый год жизни ребенка.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Данной помощью воспользовались 2543 малышей, а именно:

дети первого года жизни из социально-уязвимых семей, требующие медицинского и социального надзора;

дети из семей с двойняшками и тройняшками, независимо от их социального статуса;

дети первого года жизни из городских центров здоровья и пригородов.

ПОМОЩЬ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Помощь в преддверии праздников для 100 тысяч человек из социально-уязвимых категорий населения – пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Решением Муниципального совета удалось выделить единовременную материальную помощь к Пасхе и новогодним праздникам для 70 тысяч человек.

СОЦУСЛУГИ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Новые социальные услуги и увеличение количества личных ассистентов.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Удалось увеличить до 900 количество личных ассистентов для инвалидов первой группы. Ассистенты трудоустроены и получают зарплату в Главном управлении Социальной помощи и Муниципальном управлении по Защите прав ребенка.

СОЦЗАЩИТА МАЛОИМУЩИХ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Социальную защиту малоимущих. Увеличение на 20% количества получателей компенсаций за тепло в отопительный сезон, разницы в тарифе за вывоз мусора, разницы в показаниях водомеров.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

60 тыс человек получили данную компенсацию, в том числе за разницу данных по счетчикам.

СОЦИАЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Троекратное увеличение количества людей и семей, которые смогут воспользоваться услугами социальных столовых.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Количество людей, питающихся в социальных столовых, выросло от 700 до 1200 человек.

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ В ТЯЖЕЛОМ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Ежегодную помощь из муниципального бюджета для 30 тыс. человек, находящихся в тяжелом финансовом положении.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Удалось помочь 30 700 людям. После ликвидации Муниципального фонда поддержки населения была создана социальная служба денежной помощи социально-уязвимым семьям/людям и программа поддержки семьи.

НАДБАВКИ К ПОСОБИЯМ ПО РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА

ОБЕЩАЛИ/СДЕЛАЛИ:

Введены надбавки в размере 2000 леев за рождение третьего ребенка. Со второй половины 2018 года работает программа, предусматривающая выделение по 2000 леев социально уязвимым семьям, начиная с первого ребенка. Бенефициарами стали 2500 семей.

ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ ДЕТСАДОВ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Надбавки для работников детских садов.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

2975 воспитателей получают дополнительные 500 леев к заработной плате.

КОМПЕНСАЦИЯ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Увеличение на 10% количества льготников, пользующихся услугами общественного транспорта.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Удалось выделить дополнительную ежемесячную компенсацию в размере 70 леев на проезд в городском общественном транспорте для 6710 работников педагогической сферы и для 748 семейных врачей и медсестер. Пенсионеры, инвалиды, бывшие сотрудники силовых ведомств (с пенсией до 3000 леев) получили компенсации или абонементы. Ежегодно данной льготой пользуются более 77 тыс. человек.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:

ЧТО ОБЕЩАЛИ:

Поддержку молодых специалистов.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Молодые специалисты и сотрудники местной публичной администрации получают компенсацию на аренду жилья в размере 1000 леев. Этой помощью ежемесячно пользуются сотни специалистов.