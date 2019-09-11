Социальные инициативы ПСРМ: что удалось реализовать в Кишиневе (ФОТО)

Продолжаем публиковать результаты, которых фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева добилась для улучшения жизни горожан. На сей раз публикуем реализованные социальные инициативы формирования. 

СОЦПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 

ЧТО ОБЕЩАЛИ: 

Поддержку семей с тремя или более детьми дошкольного возраста.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

По инициативе фракции социалистов 8 тысяч детей из социально-уязвимых семей получили единовременную материальную помощь в размере 700 леев для подготовки к новому учебному году. Ежемесячную финансовую поддержку в размере 700 леев получили семьи с тремя и более детьми, семьи с одним родителем, семьи  с родителем-инвалидом, семьи опекунов с детьми, посещающими детские сады. Единовременную материальную помощь в сумме до 4000 леев на ребенка получили 2500 семей. Предусмотрена также финансовая поддержка семей с тремя и более детьми в дошкольных учреждениях. Ее получат 64 семьи.

 ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ЧТО ОБЕЩАЛИ: 

Бесплатные молочные продукты, а также помощь первой необходимости в первый год жизни ребенка.

ЧТО СДЕЛАЛИ: 

Данной помощью воспользовались 2543 малышей, а именно:

  • дети первого года жизни из социально-уязвимых семей, требующие медицинского и социального надзора;
  • дети из семей с двойняшками и тройняшками, независимо от их  социального статуса;
  • дети первого года жизни из городских центров здоровья и пригородов.

ПОМОЩЬ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ

ЧТО ОБЕЩАЛИ: 

Помощь в преддверии праздников для 100 тысяч человек из социально-уязвимых категорий  населения – пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Решением Муниципального совета удалось выделить единовременную материальную помощь к Пасхе и новогодним праздникам для 70 тысяч человек.

СОЦУСЛУГИ 

ЧТО ОБЕЩАЛИ: 

Новые социальные услуги и увеличение количества личных ассистентов.

ЧТО СДЕЛАЛИ: 

Удалось увеличить до 900 количество личных ассистентов для инвалидов первой группы. Ассистенты трудоустроены и получают зарплату в Главном управлении Социальной помощи и Муниципальном управлении по Защите прав ребенка.

СОЦЗАЩИТА МАЛОИМУЩИХ 

 ЧТО ОБЕЩАЛИ: 

Социальную защиту малоимущих.  Увеличение на 20% количества получателей компенсаций за тепло в отопительный сезон, разницы в тарифе за вывоз мусора, разницы в показаниях  водомеров.

ЧТО СДЕЛАЛИ: 

60 тыс человек получили данную компенсацию, в том числе за разницу данных по счетчикам.

СОЦИАЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ 

ЧТО ОБЕЩАЛИ: 

Троекратное увеличение количества людей и семей, которые смогут воспользоваться услугами социальных столовых.

ЧТО СДЕЛАЛИ: 

Количество людей, питающихся в социальных столовых, выросло от 700 до 1200 человек.

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ В ТЯЖЕЛОМ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ЧТО ОБЕЩАЛИ: 

Ежегодную помощь из муниципального бюджета для 30 тыс. человек, находящихся в тяжелом финансовом положении.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Удалось помочь 30 700 людям. После ликвидации Муниципального фонда поддержки населения была создана социальная служба  денежной помощи социально-уязвимым  семьям/людям и программа поддержки семьи.

НАДБАВКИ К ПОСОБИЯМ ПО РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА  

ОБЕЩАЛИ/СДЕЛАЛИ: 

Введены надбавки в размере 2000 леев за рождение третьего ребенка. Со второй половины 2018 года работает программа, предусматривающая выделение по 2000 леев социально уязвимым семьям, начиная с первого ребенка. Бенефициарами стали  2500 семей.

ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ ДЕТСАДОВ

ЧТО ОБЕЩАЛИ: 

Надбавки для работников детских садов.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

2975 воспитателей получают дополнительные 500 леев к заработной плате.

КОМПЕНСАЦИЯ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

ЧТО ОБЕЩАЛИ: 

Увеличение на 10% количества льготников, пользующихся услугами общественного транспорта.

ЧТО СДЕЛАЛИ: 

Удалось выделить дополнительную ежемесячную   компенсацию в размере 70 леев на проезд в городском общественном транспорте для  6710 работников педагогической сферы и для 748 семейных врачей и медсестер. Пенсионеры, инвалиды, бывшие сотрудники силовых ведомств (с пенсией до 3000 леев) получили компенсации или абонементы. Ежегодно данной льготой пользуются более 77 тыс. человек.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:  

ЧТО ОБЕЩАЛИ: 

Поддержку молодых специалистов.

ЧТО СДЕЛАЛИ: 

Молодые специалисты и сотрудники местной публичной администрации получают компенсацию на аренду жилья в размере 1000 леев. Этой помощью ежемесячно пользуются сотни специалистов.

 

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