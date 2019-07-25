Социальные инициативы Игоря Додона: индексация пенсий дважды в год, материнский капитал и дополнительная помощь в холодное время года (ВИДЕО)

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Администрация президента выдвинула четыре важнейшие социальные инициативы, которые будут предложены в качестве законопроектов. Все они направлены в поддержку тех, кто больше всего нуждается в помощи государства. Подробно об этом Игорь Додон рассказал в интервью общественной радиостанции.

Первая инициатива предусматривает индексацию пенсий два раза в год – 1 апреля и 1 октября – а не один раз, как сейчас.

– Было бы хорошо, чтобы перед началом холодного сезона у пенсионеров была бы дополнительная поддержка со стороны государства. Мы посчитали, и это не большие траты, мы выступим с соответствующим законопроектом. Я обсуждал этот вопрос и с представителями МВФ, они сказали, что не видят проблемы в том, чтобы эта инициатива была внедрена, начиная с 1 января 2020 года, – рассказал Игорь Додон.

Вторая инициатива предусматривает гарантирование на определенный срок выплаты пенсии наследникам в случае преждевременной кончины получателя.

– Что это значит: человек работает всю жизнь, платит налоги в соцфонд, чтобы иметь хорошую пенсию в старости. Но иногда люди или не доживают до пенсионного возраста, или умирают спустя полгода после выхода на пенсию. Что происходит с этими деньгами? Я хочу, чтобы эти деньги государство платило супруге или супругу или их прямым наследникам в течение 3-5 лет. Это нужно сделать, это справедливо и это реально, – добавил Игорь Додон.

Третья инициатива касается учреждения материнского капитала. В данной связи глава государства напомнил, что проблема №1 для нашей страны – массовый исход населения, и это необходимо предотвратить путем предоставления существенной поддержки государства молодым семьям.

– Мы предлагаем существенно увеличить помощь, выделяемую государством при рождении детей. Например, при рождении первого ребенка, чтобы эта сумма равнялась трем средним зарплатам по экономике – это свыше 20 тысяч леев, второго ребенка – четырем зарплатам, третьего и так далее. Такая практика есть во многих странах. Если мы не остановим исход населения и не будем помогать молодым семьям – наша страна может просто исчезнуть, – пояснил президент.

Четвертая инициатива предусматривает выделение дополнительной помощи в холодный период года самым уязвленным категориям наших сограждан.

– Мы подготовили этот проект, чтобы он в срочном порядке был принят в сентябре – октябре, – подчеркнул Игорь Додон.

Напомним, ранее глава государства озвучил и предлагаемые им экономические инициативы.