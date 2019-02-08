Социальные гарантии для молдаван в диаспоре: с чем идет на выборы кандидат ПСРМ по западному округу Вадим Ротарь (ВИДЕО)

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Кандидат Партии социалистов по одномандатному округу №50 Вадим Ротарь представил свои приоритеты.

В рамках пресс-конференции Ротарь заявил, что хочет положить конец тому вранью, который продвигают электоральные конкуренты, что, якобы, ПСРМ – только с Востоком.

– Это ложь. Партия социалистов выступает за хорошие отношения с США, ЕС, Китаем, Турцией и другим странами в равной степени. Молдова – маленькая страна, и мы должны иметь хорошие отношения со всеми странами мира. ПСРМ – единственная партия с четкими взглядами, от которых зависит судьба сотен тысяч разлученных семей. И на Востоке, и на Западе живут разлученные семьи. Люди уехали не от хорошей жизни. Большинство обещаний власти – одинаковые, и мы не ждем уже ничего нового. Люди устали. Я готов изменить ситуацию к лучшему, внести энтузиазм, позитив, энергию, в которых нуждается наша страна, без грязи, интриг и пустых обещаний, – сказал он.

8 лет Вадим Ротарь живет и работает в Германии, и хорошо знает, что значит быть мигрантом-рабочим в зарубежной стране. Людей нужно мотивировать оставаться в стране, а для тех, кто живет в диаспоре, должны быть созданы условия для того, чтобы они с уверенностью вернулись работать и жить в Молдове, сказал он. В данной связи в качестве депутата социалист будет добиваться внедрения социальных гарантии для молдаван в диаспоре.

–Все больше представителей диаспоры достигают пенсионного возраста. Для них необходимо подписать двусторонние соглашения социального характера, чтобы они могли получить в Молдове пенсию на основании своей работы за границей. Мы должны предоставить молдаванам возможность жить дома, – отметил Ротарь.

Кандидат ПСРМ также выступил за создание центров культуры при посольствах Молдовы для того, чтобы “мы не потеряли новое поколение”.

– Дети забывают, что значит Молдова, традиции, язык, обычаи. Эти центры объединят граждан Молдовы. Я хочу быть полезным в нашей стране и вселить в граждан веру в будущее. Я всем говорю, что Молдова – самая лучшая страна на земле, потому что это мой дом. Я хочу, чтобы моя Родина процветала, – подытожил Ротарь.

Ознакомиться со списком и адресами избирательных участков по одномандатному округу №50 можно здесь.