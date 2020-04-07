Социальные ассистенты и добровольцы приходят на помощь нуждающимся жителям Кишинева (ФОТО)

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На передовой борьбы с коронавирусом в это непростое для всей страны время находятся и социальные работники. Они приходят на помощь тем жителям Кишинева, которые нуждаются в ней.

Как сообщил на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинева Ион Чебан, ежедневно осуществляется надзор за 2496 бенефициарами социальных услуг в рамках Главного управления социального обеспечения и здравоохранения. Было совершено 5000 визитов на дом к гражданам, которые нуждаются в помощи. Социальные ассистенты связались с более чем 15 тысячами пожилых людей и попросили их оставаться дома и звонить при необходимости по телефонам “зеленой линии”: 0800 000 80 или 0800 000 90.

Кроме того, на прошлой неделе 318 человек получили продуктовые пакеты, пожертвованные экономическими агентами. Еще 1229 пакетов с продуктами питания первой необходимости распределили между 1229 бенефициарами социальной столовой. При поддержке волонтеров группы “Город без маршруток” осуществляется доставка этой помощи на дом.

В то же время представители муниципальной платформы волонтеров ответили на 256 звонков пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и с особыми нуждами. 126 проблем были незамедлительно решены. Так, 100 людям помогли с покупкой продуктов питания, а в остальных 26 случаях добровольцы забрали рецепт или медицинскую справку у врача и приобрели медикаменты.

– Благодарю всех, кто посвящает себя этому, кто принимает участие и оказывает содействие преодолению кризиса, – отметил Ион Чебан.

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