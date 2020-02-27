Социально незащищённые семьи получат доступ к цифровому телевидению

Социально незащищённые семьи получат доступ к цифровому телевидению

Как уточнили в примарии Кишинёва, семьи, получающие социальную помощь, могут подать заявки на получение бесплатных цифровых тюнеров для телевизоров.

Заявления нужно подавать в письменном виде до 20 марта соцработнику по месту жительства получателя социальной помощи. Кроме того, заявитель должен сообщить под свою ответственность о том, что его семья ранее не запрашивала бесплатный декодер, пишет moldpres.md.

Распределение устройств для приёма цифрового сигнала проводится в соответствии с положениями постановления правительства от 12 февраля 2020 года.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md