Социально незащищённые семьи получат доступ к цифровому телевидению

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Как уточнили в примарии Кишинёва, семьи, получающие социальную помощь, могут подать заявки на получение бесплатных цифровых тюнеров для телевизоров.

Заявления нужно подавать в письменном виде до 20 марта соцработнику по месту жительства получателя социальной помощи. Кроме того, заявитель должен сообщить под свою ответственность о том, что его семья ранее не запрашивала бесплатный декодер, пишет moldpres.md.

Распределение устройств для приёма цифрового сигнала проводится в соответствии с положениями постановления правительства от 12 февраля 2020 года.