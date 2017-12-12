Социальная деятельность Додона в 2017 году: десятки проектов, десятки тысяч получивших помощь граждан и сюрприз на Рождество

Социальная поддержка граждан Молдовы в 2017 году стала одним из главных приоритетов работы как президента страны Игоря Додона, так и его супруги Галины.

Об этом свидетельствуют внушительные результаты деятельности в этом направлении, представленные главой государства на итоговой пресс-конференции сегодня, 12 декабря.

Так, в рамках кампании «Люблю Молдову», учредителем которой является президент, а также благотворительного фонда Первой леди «Din Suflet», осуществляющего свою деятельность с марта 2017 года, был реализован целый ряд национальных программ и проектов, в рамках которых в течение 2017 года 75.453 человек получили помощь.

Додон отметил, что программы и проекты по оказанию поддержки, запущенные фондом Первой леди «Din Suflet», предназначены, в первую очередь, для детей и молодежи из социально уязвимых семей, неполных семей, а также семей, находящихся в ситуации риска, пожилых людей, нуждающихся лиц, а также людей с ограниченными возможностями. В то же самое время фонд осуществляет и участвует в реализации различных национальных программ, покрывающих значительную часть возрастных сегментов или отдельных социальных слоев.

Рассказал глава государства и о программах для детей и молодежи Молдовы. Так, в рамках одного из проектов в начале учебного года было предоставлено более 8.000 школьных рюкзаков с необходимыми школьными принадлежностями для детей из социально уязвимых, неполных и многодетных семей. Додон отметил, что эта программа будет проводиться ежегодно.

Не забыл президент и о популяризации здорового образа жизни. Так, в рамках специально созданной программы в текущем году началось строительство 10 спортивных комплексов в самых крупных населенных пунктах страны, а на 2018 год планируется строительство еще сотни таких комплексов. Программа предусматривает также строительство и установку спортивных комплексов в более чем 300, преимущественно сельских, населенных пунктах (каждый третий) Республики Молдова до конца четырехлетнего мандата. Додон подчеркнул,что спортивные комплексы предназначены для ведения здорового образа жизни и занятия физкультурой и спортом. Каждый комплекс будет включать футбольное поле, баскетбольную, волейбольную площадку, теннисный корт, тренажеры для фитнеса, детские игровые площадки, а также площадки для отдыха взрослых.

В рамках реализуемой программы будут проводиться, в том числе, тематические мероприятия – начиная с информационных и заканчивая партнерскими проектами в органами местной власти и учебными учреждениями. Реализация программы происходит совместно с Общественной ассоциацией «Люблю Молдову».

Также в 2017 году была оказана помощь 200 детским садикам страны. В рамках данной программы, по заявке образовательного учреждения, публичной администрации либо родительской ассоциации, детские сады страны могут получить помощь для различных проектов, призванных решить те или иные проблемы, с которыми они сталкиваются, рассказал Додон. Конечная же цель программы предусматривает оказание помощи каждому дошкольному учреждению в течение 4 лет. На 2018 год планируется оказать подобную помощь дополнительно 500 детским садам страны.

Подготовил президент и сюрприз на рождественские праздники. Так, Додон объявил о запуске программы Un pic mai buni de Craciun (“Чуть лучше по случаю Рождества”), в рамках которой будут организованы различные развлекательные мероприятия, сюжетные постановки в целом ряде населенных пунктов страны, благотворительные акции для детей из нуждающихся семей. В 2017 году в период новогодних праздников, помощь, в том числе подарки, получат 10.000 детей по всей стране. В 10 населенных пунктах страны, в том числе в мун. Кишинев, во Дворце Республики, 19 декабря 2017 года будут организованы мероприятия и открыта новогодняя елка под патронатом Президента Республики Молдова.

Не были забыты и молодые таланты Республики Молдова. В уходящем году 143 юноши и девушки получили помощь от президента для участия в различных республиканских и международных конкурсах. Так, в рамках кампании «Люблю Молдову», а также при поддержке Фонда Первой леди постоянно оказывалась помощь молодым талантам, содействие в проведении культурных мероприятий, художественной деятельности, спортивных соревнований, для участия в различных республиканских и международных конкурсах. Среди получателей помощи числятся группа «Sunstroke Project» (Eurovision Song Contest 2017, III место) и группа DoReDoS («Новая Волна», I место).

Также впервые на уровне страны были организованы “Фестиваль семьи” для продвижения ценностей традиционной семьи, фестиваль «Поколение будущего» для выпускников доуниверситетских учебных учреждений (акция предусматривала дополнительно награждение лучших выпускников страны, а также их поощрение и профориентацию), Фестиваль детства, посвященный Международному дню защиты детей. Была оказана поддержка в проведении десятков спортивных и культурных мероприятий республиканского и/или международного масштаба.

Как рассказал глава государства, были запущены и проекты для лиц, находящихся в сложной ситуации. Так, в рамках проекта «Спасем десять детей из мира молчания» были приобретены 10 кохлеарных имплантов для слабослышащих детей. В период с марта по декабрь 2017 года были приобретены медицинское оборудование, современные инвалидные коляски, была оказана помощь для проведения хирургических операций, реабилитационных и лечебных курсов в иностранных и отечественных клиниках. В общей сложности помощь была оказана 110 лицам с ограниченными возможностями, с тяжелыми нарушениями здоровья или болезнями. Тысячи человек получили медикаменты.

В рамках программы поддержки семей было приобретено жилье в сельской местности многодетным семьям, социально уязвимым семьям, жилища которых были уничтожены пожарами либо условиях проживания в них были непригодными. В общей сложности, за последние 10 месяцев помощь получили 29 семей, которым были предоставлены финансовые средства для приобретения или реконструкции жилья. Также тысячи человек получили помощь для улучшения качества жизни: в приобретении бытовой техники, дров и угля для отопления, строительных материалов, одежды, обуви, чистящих и моющих средств, продуктов питания и пр. помощь получили тысячи человек. Помощь оказывается в первую очередь многодетным и социально уязвимым семьям. Также в рамках этой программы проводятся различные меры по определению эффективных способов решения проблем, с которыми сталкиваются семьи в нашей стране.

Пожилые люди также не остались без внимания президента Игоря Додона. В рамках программ для них проводятся различные благотворительные мероприятия и акции. К примеру, по случаю Международного дня пожилых людей были организованы тематические концерты, а также распределены 20.000 социальных наборов с необходимым минимумом продуктов пожилым людям по всей стране. Додон отметил, что начиная с 2018 года подобные акции будут проводиться дважды в год (весной и осенью).