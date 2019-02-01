Социалисты запретят унионизм и вернут историю Молдовы в школы страны (ВИДЕО)

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Кандидаты в депутаты Партии социалистов провели очередную пресс-конференцию, на которой представили свою позицию по поводу феномена унионизма в Молдове. Свое выступление социалисты организовали в символичном месте – у памятника Штефану чел Маре.

Как отметил кандидат в депутаты, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, главное обязательство, которое берут на себя социалисты после победы на выборах – это консолидировать государственность РМ.

– 27 лет в Молдове постоянно пытаются нарушить равновесие и внушить гражданам, что такого государства не существует, что оно – искусственное, что нет ни молдаван, ни молдавского языка, ни истории Молдовы. Это хорошо продуманная политика, поддерживаемая извне. Мы, социалисты, сделаем все возможное для консолидации нашего государства, чтобы построить Молдову как суверенное, независимое, процветающее государство, чтобы люди гордились тем, что они являются гражданами РМ. Мы поставим точку в унионизме и возьмем пример с наших соседей, где Сенат Румынии запретил законом призывы к ликвидации государства. Мы защитим и суверенитет, и территориальную целостность РМ, – сказал он.

Батрынча также отметил, что социалисты вернут в школы страны историю Молдовы. Граждане Республики Молдова имеют право изучать историю своего государства, подчеркнул он.

– У нас нет другого государства и других интересов, мы не хотим присваивать территории других государств. Мы не призываем ни одну из наших соседних стран дать нам землю. Мы не желаем войны ни с кем. Мы хотим жить в мире и консолидировать Республику Молдова. Поэтому после парламентских выборов одной из инициатив фракции социалистов, которая будет мажоритарной фракцией в парламенте, станет принятие пакета законов для консолидации государственности и защиты суверенитета РМ, – сказал Влад Батрынча.

Председатель движения “Воевод”, кандидат в депутаты ПСРМ Николай Паскару отметил, что в последнее время в Молдове появилось много организаций, которые продвигают сепаратизм и унионизм, что пагубно влияет на нашу республику. Подчеркнул он и тот факт, что некоторые зарубежные организации, в частности, из-за Прута, оказывают финансовую поддержку унионистским партиям и движениям в Молдове, которые хотят разрушения нашей страны. Приход таких партий к власти означает разрушение республики, добавил Паскару, и привел в качестве примера Либеральную партию, напомнив, что именно племянник Михая Гимпу, Дорин Дрэгуцану, был председателем Национального банка Молдовы в период “кражи века”.

– Мы всегда были против всех, кто выступал с инициативой разрушить это государство, наши банки и банковскую систему. Надеюсь, вместе с командой Партии социалистов, мы победим, и обеспечим Молдове светлое будущее, которого мы все заслуживаем! – сказал он.

Выступивший на митинге кандидат в депутаты ПСРМ, представитель Гагаузской автономии Федор Гагауз подчеркнул, что Гагаузия всегда была якорем молдавской государственности, а жители автономии – решительно выступали за сохранение суверенитета и территориальной целостности Молдовы, а также осуждали унионистские течения.

– Наша позиция проста и ясна: не будет Республики Молдова – не будет и Гагаузской автономии. Народ Гагаузии осуждает любые унионистские тенденции и сценарии, направленные на разрушение нашей страны. На предстоящих выборах вся Гагаузия решительно поддерживает Партию социалистов – единственную политическую силу, которая продолжает добрый традиции молдавской государственности, – сказал он.

Кандидат в депутаты ПСРМ по одномандатному округу №48, Приднестровье, Виталий Евтодиев подчеркнул, что последние почти 30 лет нашу страну разрывали на кусочки, и пришло время собрать ее обратно, вернуть ей былой колорит.

– Народ Приднестровья поддерживает ПСРМ в этих начинаниях, – добавил он.

В заключение Влад Батрынча подчеркнул, что Партия социалистов является единственной силой, готовой руководить Республикой Молдова, консолидировать государственность, суверенитет, территориальную целостность и конституционный режим нашей страны. Социалисты хотят воссоединить два берега Днестра и поднять экономику страны с колен.

– Все, кто эти годы делил нас, на самом деле только обкрадывал Молдову. Если посмотреть, кто руководил Молдовой последние 10 лет – у всех них есть паспорта соседнего государства, все они выступают за определенный язык и историю, все они продвигают унионизм. И что, мы живем лучше, у людей выше зарплаты, лучше медицинское обслуживание? Только мы, социалисты, знаем, как развивать Молдову, и готовы начать делать это на следующий день после выборов 24 февраля, – подытожил Влад Батрынча.