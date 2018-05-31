Социалисты зачитали в парламенте обращение священников, требующих запрета пропаганды ЛГБТ в Молдове (ВИДЕО)

На заседании законодательного органа депутат Партии социалистов Влад Батрынча попросил секретариат распространить среди всех депутатов публичное обращение священнослужителей страны, устроивших сегодня акцию протеста перед зданием парламента.

– Верующие Молдовы просят внести поправки в Кодекс о правонарушениях и запретить распространение информации в публичном пространстве о каких-либо других отношениях, кроме браков и семей, соответствующих Конституции страны и Кодексу семьи. Общество обеспокоено маршами сексуальных меньшинств, верующие хотят, чтобы в общественном пространстве были запрещены подобные действия, и чтобы государство защищало традиционные семьи, – отметил он.

Напомним, сотни верующих граждан Молдовы собрались сегодня у здания законодательного органа страны с иконами и плакатами. Они потребовали законодательного запрета пропаганды гомосексуализма в стране. Единственными, кто вышел к протестующим, стали социалисты. Они рассказали священнослужителям, что на прошлом заседании попытались вызвать “на ковер” главу МВД в связи с “неадекватным” поведением полиции на ЛГБТ-марше, но парламентское большинство высказалось против этого. Депутаты ПСРМ взяли обращение священников и пообещали, что постараются зачитать его на заседании парламента, что и было сделано впоследствии.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон, возмущенный проведением марша ЛГБТ и действиями полиции на нем, предложил проводить гей-парады в здании правительства.