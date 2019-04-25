Социалисты за свой счет и своими силами отремонтировали “Зеленый театр”и установили в нем экран (ФОТО)

Социалисты за свой счет и своими силами отремонтировали “Зеленый театр”и установили в нем экран (ФОТО)

Муниципальные советники Партии социалистов и активисты “Молодой гвардии” сектора Буюканы собственными ресурсами и силами отремонтировали “Зеленый театр” и установили в нем экран для показа фильмов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару. 

– К сожалению, примэрия Кишинева не выделила финансирование, – отметил он.

Кожокару отметил, что после проведенных работ граждане смогут проводить вечера за просмотром фильмов под открытым небом в отремонтированном театре.

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