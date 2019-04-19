Социалисты взялись за муниципальные предприятия и управления: каждому посвятят отдельное заседание

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Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева намерена проводить заседания и слушания по каждому муниципальному предприятию в отдельности. Об этом заявил вице-председатель фракции Александр Одинцов после заседания комиссии ЖКХ в примэрии, где обсуждались деятельность и проблемы МП “Autosalubritate”.

Одинцов отметил, что “одна власть сажала цветы, другая – вкручивает лампочки”, тогда как муниципию необходимо, чтобы все предприятия реально работали.

– То, что делала администрация либералов и то, что делают нынешние власти, – уже накипело. Речь о ситуации, возникшей с отходами, когда в городе несколько дней не вывозился мусор на мусоросвалку в Цынцэрень. Мы такого допустить не можем, поэтому будем заслушивать каждое предприятие, – сказал Одинцов.

Он отметил, что в декабре заканчивается действие контракта на вывоз мусора, заключенного ранее с властями Цынцэрень. Социалист подчеркнул: к решению этого вопроса нужно подойти заранее, не откладывая его в долгий ящик.

– К примеру, свалка в карьере Пурчел. Раньше это была мина замедленного действия, сейчас вопрос решен. Что касается Цынцэрень – мы выделили 40 миллионов леев на закупку оборудования по фильтрации инфильтрата, но этого не достаточно. Необходимо еще закупить специальный компактор, который уплотняет мусор, на это нужно выделить деньги. Необходимо решать и вопрос с газом, который скапливается на мусоросвалке. Хоть правительство и присвоило себе заслуги по решению данных проблем, но основную работу выполнила комиссия ЖКХ, – сказал вице-председатель фракции ПСРМ.

По его словам, фракция ПСРМ будет проводить заседания и слушания по каждому муниципальному предприятию и по каждому управлению в отдельности, чтобы можно было решить накопившиеся проблемы.

– У нас есть комиссия ЖКХ. Мы знаем, как это делать, и мы это покажем. Нужно решать проблемы, а не просто цветы сажать и лампочки включать, – отметил Одинцов.

В то же время глава фракции ПСРМ Динарий Кожокару сообщил, что осуществление проектов не должно зависеть от одного советника или от мандата одного совета.

– У нас было много вопросов к “Autosalubritate”, так как каждый из нас пользуется услугами данного предприятия. Существуют и вопросы по мусоросвалкам в карьерах Пурчел и Цынцэрень – мусор будет перерабатываться? Что будет дальше с отходами? – сказал Кожокару.

Он также отметил, что многие проблемы существуют из-за того, что нет сотрудничества между муниципальными предприятиями: один отвечает за площадку для мусорных баков, другой – за сами баки, третий – за уборку на платформе и так далее.