Социалисты взяли под контроль вопрос подготовки Кишинева к зиме

0

Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете взяла под свой контроль вопрос подготовки Кишинева к зиме. Социалисты ежедневно проводят совещания с работниками из разных сфер примэрии по этой теме. Сегодня состоялось уже седьмое такое заседание.

– Сегодня провели совещание с вице-преторами по поводу подготовки домов к зиме, рассмотрели ситуацию с ассоциациями. Как стало известно, не все ассоциации функциональны, – сообщил в данной связи вице-председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов.

Он отметил, что в ходе обсуждений принято решение, чтобы ассоциации отчитывались перед претурами о состоянии домов, уборке в подъездах и во дворах. По его словам, есть закон, позволяющий штрафовать руководителей ассоциаций за то, во дворах домов не убрано.

– Если во дворах не будет проводится уборка, эту работу будут выполнять работники ЖЭКов, а счет за проделанную работу предоставят руководителям ассоциаций, – сказал Одинцов.

Также на совещании обсуждалась и уборка на участках, где установлены детские площадки.

Вице-председатель фракции ПСРМ сообщил, что в ходе предоставления вице-преторами информации стало известно, что основная часть домов подготовлена к зимнему периоду, в том числе, была проведена продувка систем.

– Мы взяли под личный контроль процесс подготовки города к зиме. Предстоит провести совещания с руководителями медицинских учреждений и учебных заведений, с ассоциацией “Зеленые насаждения” и с другими муниципальными предприятиями, – сказал Одинцов.