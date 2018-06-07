Социалисты вызвали на ковер в парламент Филипа

Социалисты вызвали на ковер в парламент Филипа

Депутаты фракции ПСРМ потребовали проведения слушаний с участием премьер-министра страны в связи со вмешательством правительства в деятельность НАРЭ. 

– Мы все стали свидетелями ситуации в НАРЭ. Повышение цен на горючее – последствие регламента, который был принят НАРЭ. На основании этой методологии экономические агенты запросили поднять цены на топливо. Мы обсудили эту проблему в парламенте, но не пришли к общему знаменателю, после чего Павел Филип вышел с обращением к НАРЭ и потребовал аннулировать решение о росте цен. Мы хотим заслушать премьер-министра и узнать, почему правительство позволяет себе вмешиваться в деятельность регулятора, который, по закону, является независимым, каким было его указание НАРЭ и почему решение было лишь приостановлено, а не аннулировано, – пояснил требование социалистов депутат ПСРМ Влад Батрынча. 

Он также напомнил, что НАРЭ призвано руководствоваться национальными интересами, а не интересами рынка и экономических агентов.

– Национальное агентство по регламентированию в энергетике должно делать всё возможное для того, чтобы народ РМ не страдал от этих цепных повышений. Когда цена на газ для Молдовы понизилась, а стоимость топлива на мировых рынках также стала ниже, в нашей стране изменений почему-то не произошло. Но когда цена становится выше, они повышают стоимость для потребителей. Мы хотим узнать от Павла Филипа, который дает указания НАРЭ, каковы последствия этого решения для национальной экономики и граждан, и хотим, чтобы он объяснил нам, это решение временно приостановлено или аннулировано, – добавил социалист. 

Батрынча также отметил, что действующий регламент должен быть аннулирован, так как он позволяет повышать стоимость топлива. Однако несмотря на приведенные аргументы парламентское большинство требование социалистов не поддержало.

 

 

 

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