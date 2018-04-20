Социалисты выступили против подписания декларации с делегацией комиссии по обороне румынского парламента

Фракция Партии социалистов РМ выступила против подписания декларации с делегацией комиссии по обороне румынского парламента на пленарном заседании Парламента РМ 20 апреля.

Так, депутат от фракции ПСРМ Геннадий Митрюк сообщил, что с 22 по 24 апреля 2018 года в Молдове будет находиться с визитом делегация парламентариев Румынии – членов Комиссии по обороне, общественному правопорядку и государственной безопасности палаты депутатов Парламента Румынии. Программа визита включает проведение ряда встреч, в том числе, с членами комиссии по национальной безопасности, обороне и правопорядку Парламента РМ. Согласно программе визита, планируется подписание председателями молдавской и румынской парламентских комиссий совместных декларацией.

– Отмечаем, что проект данной декларации содержит положения, способствующие дальнейшему втягиванию нашей страны в трясину глобального противостояния международных акторов, – сказал депутат.

Он подчеркнул, что подписание подобного рода деклараций от имени комиссии является неправомерным, прежде всего потому, что декларации являются документами политического характера, а, согласно статье 121 Регламента парламента, документы политического характера оформляются в виде постановления парламента и принимаются большинством голосов присутствующих депутатов.

Фракция ПСРМ потребовала прекратить провокационные действия и исключить из программы визита румынской делегации подписание политической декларации.