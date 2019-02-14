Социалисты выступают против продажи госсобственности (ВИДЕО)

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Социалисты всегда очень настороженно и аккуратно относились к продаже государственной собственности, особенно в неблагоприятной рыночной конъюнктуре, именно тех объектов, которые дают или могут давать серьезный доход в бюджет. Так прокомментировал решение правительства о выставлении на продажу компании “Moldtelecom” и предприятия, занимающиеся распределением и поставкой электроэнергии, экономист, кандидат в депутаты от Партии социалистов Владимир Головатюк.

– Социалисты против продажи госимущества, особенно объектов, которые могут приносить доход. Нужно четко разделять – неэффективный менеджмент и неэффективность предприятия, – сказал он.

При этом Головатюк подчеркнул, что если была установлена неэффективность управления госпредприятием “Moldtelecom”, значит, нужно было сменить его руководство, и попытаться сделать все, для того, чтобы спасти государственную собственность, в столь важной для страны области.

– “Телеком” – это государственная компания, которая в недавнем прошлом была значительным налогоплательщиком. Сотни миллионов прибыли, и это было серьезной поддержкой государственного бюджета. Здесь же – это важно для государства – обеспеченность телефонной связью, мобильной связью, – добавил он.

Напомним, 11 февраля, правительство внесло несколько изменений в программу приватизации. Таким образом, вскоре на продажу могут быть выставлены компания “Moldtelecom” и предприятия, занимающиеся распределением и поставкой электроэнергии. Из пояснительной записки к документу следует, что государство готово выставить на продажу 51% акций “Moldtelecom”. Помимо Moldtelecom, в программу приватизации были включены два государственных предприятия, образованные после реорганизации/слияния “RED Nord-Vest” и “RED Nord”. Речь идет о “RED Nord” и “FEE Nord” из Бельц.