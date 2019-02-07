Социалисты: Высокие госдолжности – не место для трудоустройства окружения Плахотнюка

Социалисты: Высокие госдолжности – не место для трудоустройства окружения Плахотнюка

Партия социалистов категорические не согласна с кандидатурой, предложенной на должность председателя Счетной палаты Молдовы. Об этом говорится в распространенном сегодня, 7 февраля, сообщении для прессы ПСРМ. 

– Мы считаем категорически неприемлемым назначение политического неудачника Мариана Лупу на должность главы Счётной палаты. Высокие государственные должности – не место для трудоустройства людей из окружения Влада Плахотнюка, – отмечается в заявлении. 

Напомним, что этот вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания парламента. В том числе и по этой причины социалисты отказались от участия в нем.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md