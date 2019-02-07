Социалисты: Высокие госдолжности – не место для трудоустройства окружения Плахотнюка

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Партия социалистов категорические не согласна с кандидатурой, предложенной на должность председателя Счетной палаты Молдовы. Об этом говорится в распространенном сегодня, 7 февраля, сообщении для прессы ПСРМ.

– Мы считаем категорически неприемлемым назначение политического неудачника Мариана Лупу на должность главы Счётной палаты. Высокие государственные должности – не место для трудоустройства людей из окружения Влада Плахотнюка, – отмечается в заявлении.

Напомним, что этот вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания парламента. В том числе и по этой причины социалисты отказались от участия в нем.